Dünyanın en büyük elmas'ı keşfedildi

İngiltere merkezli 'Gem Diamonds' isimli bir elmas madenciliği şirketi, Güney Afrika ülkesi olan Lesotho'da dünyanın en değerli elmaslarından bir tanesini keşfettiklerini açıkladı. Yapılan açıklamada keşfedilen elmas'ın 442 karat olduğu ve değerinin 18 milyon dolar olarak tahmin edildiği belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan şirketin İcra Kurulu Başkanı Clifford Elphick, Letseng madeninin büyük ve yüksek kaliteli taşlar üretmek için ideal bir yer olduğunu, yeni keşfedilen 442 karatlık elmasın da bunun bir göstergesi olduğunu söyledi. Ayrıca Elphick, bu bölgede çalışmaların devam edeceğini belirtti.