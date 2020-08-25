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Gündem Dünyanın en büyük elmas'ı keşfedildi
Gündem

Dünyanın en büyük elmas'ı keşfedildi

'Gem Diamonds' isimli bir elmas madenciliği şirketi, 442 karatlık ve tahmini 18 milyon dolar değerinde olan dünyanın en büyük elmas'ını keşfettiklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 03:09:00 -
Dünyanın en büyük elmas'ı keşfedildi

İngiltere merkezli 'Gem Diamonds' isimli bir elmas madenciliği şirketi, Güney Afrika ülkesi olan Lesotho'da dünyanın en değerli elmaslarından bir tanesini keşfettiklerini açıkladı. Yapılan açıklamada keşfedilen elmas'ın 442 karat olduğu ve değerinin 18 milyon dolar olarak tahmin edildiği belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan şirketin İcra Kurulu Başkanı Clifford Elphick, Letseng madeninin büyük ve yüksek kaliteli taşlar üretmek için ideal bir yer olduğunu, yeni keşfedilen 442 karatlık elmasın da bunun bir göstergesi olduğunu söyledi. Ayrıca Elphick, bu bölgede çalışmaların devam edeceğini belirtti.

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