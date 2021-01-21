Dünyanın en büyük aşı üretim merkezinde yangın!

Gelen son dakika bilgilerine göre dünyanın en büyük aşı üreticisi olan 'Serum Institute'da yangın çıktı.

Hindistan'dan gelen ilk bilgilere göre fabrikanın Terminal 1 kapısının olduğu yerde başlayan yangın için tesise çok sayıda acil durum ekibi gönderildi.

Yangının sebebi henüz belirlenemezken tesiste, AstraZeneca ve Oxford'un ortak ürettiği koronavirüs aşısından milyonlarca doz Hindistan ve birçok başka dar gelirli ülke için üretiliyordu.

Üretici firmada çalışan bir kişinin verdiği bilgiye göre yangın aşı üretimini olumsuz şekilde etkilemeyecek.

Yangında can kaybı ve yaralı olup olmadığı ise henüz belli değil.

İtfaiyeden verilen bilgiye göre tesiste yangın anında dört çalışan olduğu bu kişilerden üçünün dışarı çıkarıldığı ifade edildi.