Dünyanın en büyüğü... Türkiye'nin gurur günü

‘İSTANBUL Yeni Havalimanı’nın ilk fazı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle hizmete açılacak. Toplamda 76.5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen havalimanının ilk fazının hizmete açılması için 6 milyar Euro’luk yatırım yapıldı. Havalimanının diğer etapları da yolcu artışlarına bağlı olarak 2023’e kadar tamamlanacak. İstanbul Yeni Havalimanı’nın KDV dahil 26 milyar 140 milyon Euro’luk yapım, işletme ve devir bedeliyle ihalesini kazanan Limak/Kolin/Cengiz/Mapa/Kalyon Ortak Girişim Grubu’nca İstanbul Grand Airport (İGA) ismiyle şirket kuruldu. Havalimanının inşaatında dolgu ve sondajla bölgede kurulan onlarca şantiyede, 3 bine yakın ağır iş makinesi çalıştı. Yaklaşık 10 bin kişinin çalıştığı İstanbul Yeni Havalimanı’nda, 7 gün 24 saat esasına göre olağanüstü bir çalışma sürdürüldü.

Dünyanın en büyüğü

Özel sektörün kaynaklarıyla yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edilen havalimanı tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak.

İstanbul’un kültürel ve mimari birikimini odak noktasına koyan yeni havalimanının master plan çalışmaları için oluşturulan dizayn ekipleri içinde, alanlarında uzman yerli ve yabancı 250’nin üzerinde mimar ve 500’den fazla mühendis çalışıyor.

Açılışına çok sayıda yabancı konuğun da katılması beklenen havalimanının hizmete girmesinin ardından şirket, yıllık KDV dahil 1.1 milyar Euro olmak üzere 25 yılda KDV dahil 26 milyar Euro kira ödeyecek.

250 havayolu şirketi

İlk etapta günlük 5 kalkış ve 5 inişin olacağı havalimanında, THY iç hatlarda 31 Ekim’de Ankara, 1 Kasım’da Antalya, 2 Kasım’da İzmir’e ilk uçuş gerçekleştirilecek.

İlk yurtdışı uçuş ise 1 Kasım’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve 8 Kasım’da Azerbaycan’a yapılacak.

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Yıl sonuna kadar taşınmanın tamamlanmasının ardından günde 2 bin uçak iniş-kalkış yapabilecek. 350’den fazla noktaya uçuş gerçekleştirilecek. Havalimanı, 250 havayolu şirketine hizmet verecek.

Ana terminal binası, 1 milyon 300 bin metrekareyle tek çatı altında dünyanın en büyük terminal binası olacak. Ayrıca içindeki yapı ve kültür tamamen Türk mimarisini andırırken çatı, Mimar Sinan’ın eserlerinden esinlenilerek yapıldı. Terminal binasında İstanbul’un Boğaziçi görüntüsünün verileceği duty-free alanı olacak.

Raylı sistem bağlantısı

İstanbul Yeni Havalimanı’nın raylı sistemle şehir merkezine bağlanması için Gayrettepe’den, Halkalı’ya uzanan metro bağlantı çalışmaları devam ediyor. Gayrettepe-Yeni Havalimanı kesiminin öncelikli hizmete alınması hedefleniyor. İstanbul Yeni Havalimanı’nın yolcu deneyimi konusunda “dünyanın en önemli havalimanı” haline getirilmesi hedeflenirken, taksi hizmeti için İstanbul 34 No’lu Taksiciler Kooperatifi ile anlaşma imzalandı. Sözleşmeyle yeni bir taksi hizmeti sunulması için pek çok yeni standart belirlendi.





Ortak altyapı





Yeni Havalimanı’nda iletişim noktasında Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell iş birliğiyle ortak altyapı kuruldu. Böylece yeni havalimanında cep telefonu, siber altyapı ortak kullanılacak. İstanbul Yeni Havalimanı’nda bulunan bilişim teknolojileri sisteminin altyapı ve yazılım hizmetlerini sağlamak üzere de İGA Havalimanı İşletmesi AŞ tarafından İGA Bilişim şirketi kuruldu. Güvenliğin üst düzeyde ve son teknolojilerle sağlanacağı yeni havalimanında ilk kez yer radarları kullanılacak. Hareketlilik 2.5 kilometre mesafeden başlayarak tespit edilecek. 60 metrede bir sabit kameralar, 360 metrede bir PTZ kameralar, 720 metrede bir kurulan termal kameralar ve fiber optik sensörler sayesinde hareketin kaynağı bulunacak.





9 bin akıllı kamera

İki farklı istasyonda konuşlanan güvenlik güçleri olay yerine hızla intikal edecek. Terminal ve otoparklardaki 9 bin akıllı kameraya 8 kusurlu hareket tanımlandı. Bu hareketlerden birini yapanlar anında belirlenecek. Plaka tanıma sistemlerinin de olduğunu havalimanında, yüz tanıma için altyapı kuruldu.





İsmini Erdoğan açıklayacak

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, bugün açılışını yapacağı İstanbul Yeni Havalimanı’nda Cumhuriyet Resepsiyonu verecek. Erdoğan’ın yeni havalimanının merakla beklenen ismini de törende açıklaması bekleniyor. Erdoğan, 50’den fazla devlet ve hükümet başkanının katılımıyla Üçüncü Havalimanı’nın açılışını yapacak. Havalimanının ilk fazının açılış töreni saat 16.00’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konseriyle başlayacak. Konuşmaların ardından Erdoğan, konuklarla birlikte havalimanının açılış kurdelesini kesecek. Erdoğan’ın açılış töreninde Yeni Havalimanı’nın merakla beklenen ismini de açıklaması planlanıyor.

