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Dünyanın en büyüğü olacak! Dev projenin ayakları denizle buluştu

Tamamlandığında dünyanın en büyük asma köprüsü olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, kule kesonları denizle buluştu.

16 Ocak 2019 Çarşamba 21:47
Dünyanın en büyüğü olacak! Dev projenin ayakları denizle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017 tarihinde temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, deniz içerisine batırılacak kule kesonlarının kuru havuzdaki inşaatı tamamlandı. Asya yakasındaki kulenin ayağını oluşturacak 74 metre genişliğinde, 83 metre uzunluğunda, 20 metre yüksekliğinde ve 50 bin ton ağırlığındaki kule kesonu, römorkörler tarafından çekilerek, denizle buluşturuldu. O anlar drone ile görüntülendi. Keson temelinin, kuru havuzdan ıslak havuza alınması çalışması yaklaşık 18 saatte tamamlanacak.

Dev proje adım adım yükseliyor

1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında önemli bir aşamaya geçildi. Avrupa ve Asya yakalarında köprünün kule ayaklarının oturacağı deniz tabanına, çapları 2,5 metre olan toplam 368 demir kazık çakıldı. Gelibolu ilçesi Sütlüce köyü sınırları içerisindeki şantiyede bulunan kuru havuzda yapılan kule keson temellerinin inşaatı da tamamlandı. Asya yakasındaki kule ayağana ait keson temeli, bugün saat 06.00 sıralarında başlatılan çalışmayla, içi su doldurulan kuru havuzdan römorkörler tarafından çekilerek, denizle buluşturuldu.

1 futbol sahası büyüklüğünde

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-9 ve Kurtarma-10 römorkörlerinin çektiği keson temeline Fairplay-31 ve Bugsier-30 adlı römorkörleri de yönlendirmede destek oluyor. 74 metre genişliği, 83 metre uzunluğu, 20 metre yüksekliği ve 50 bin ton ağırlığıyla neredeyse bir futbol sahası büyüklüğündeki keson temelinin, aynı şantiye içinde bulunan yaklaşık 400 metre mesafedeki ıslak havuza alınması çalışması, yaklaşık 18 saatte tamamlanacak.

 Avrupa yakasına ait keson temeli cuma günü taşınacak

1915 Çanakkale Köprüsü'nün Avrupa yakasındaki ayağının temelini oluşturacak diğer kesonun yüzdürülmesi işlemi ise Cuma günü yapılacak. 1915 Çanakkale Köprüsü kule keson temelinin kuru havuzdan ıslak havuza geçiş törenine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla gerçekleşmesi bekleniyor. İki keson, ıslak havuzdaki çalışması tamamlandıktan sonra deniz içerisine çakılan kazıkların üzerine konulmasıyla, köprünün temeli tamamlanmış olacak. Bu tarihten itibaren de asma köprüsünün kuleleri yükselmeye başlayacak.

Projenin toplam uzunluğu 101 kilometre

Karayolları Genel Müdürlüğü'nce, 26 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe otoyol projesi kapsamındaki, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren Malkara-Çanakkale otoyolu kesimi yap- işlet- devret projesi ihalesini, yapım ve işletme süresi dahil toplam 16 yıl 2 ay 12 gün teklif veren Limak-Yapı Merkezi-SK-Daelim Ortak Girişim Grubu kazanmıştı. 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolu olmak üzere, toplam 101 kilometrelik bölümü kapsayan proje, Malkara'nın güneyinden, Şarköy'ün batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek, Evreşe'nin doğusundan Gelibolu Yarımadası'na ulaşacak. Gelibolu'nun kuzeyinden geçerek ilerleyen otoyol, Sütlüce-Şekerkaya mevkileri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya yakasına geçecek.

31 Mart 2017 tarihinde yapımına başlanan Malkara-Çanakkale otoyolu, İstanbul'u Çanakkale'ye ve sonrasında Kuzey Ege'ye bağlayacak. Proje ile Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleri ile entegrasyonu sağlanacak. Bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunulacak.

Marmara'yı Ege'ye bağlayacak

Gebze-Orhangazi-Bursa-Balıkesir- İzmir Otoyolu'nun tamamlanması ile birlikte, Edirne-Kınalı-İstanbul- Ankara Otoyolu, İzmir- Aydın Otoyolu ile entegre olarak Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi'ne otoyol ağıyla bağlanacak. Diğer taraftan yapım çalışmaları devam eden Kuzey Marmara Otoyolu ve Malkara-Çanakkale Otoyolu kesimi ile birlikte Marmara Bölgesi'nin otoyol ringi tamamlanmış olacak.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 21:47
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. Balıkesir
  4. Edirne
  5. Recep Tayyip Erdoğan
  6. Cumhurbaşkanı
  7. Avrupa
  8. Gebze
  9. Marmara
  10. Bursa
  11. Tayyip Erdoğan
  12. Tekirdağ
  13. Malkara
  14. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  15. Ankara
  16. İzmir
  17. Türkiye Büyük Millet Meclisi
  18. Aydın
  19. Çanakkale
  20. Binali Yıldırım
  21. Orhangazi
  22. Gelibolu
  23. 8 Mart
  24. Karayolları Genel Müdürlüğü
  25. 1915 Çanakkale Köprüsü

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  • Milletin iradesiMilletin iradesi10 dk önce
    İçerideki siyonist mamalarıyla büyümüş Erdoğan düşmanları olmayan beyinden yoksun kafalarınızı kumdan çıkartın ,belki görürsünüz ,görmek istemezseniz üzerinden geçerken gözünüz havada ıslık çalarsınız.

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