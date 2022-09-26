Dünyanın en büyüğü olacak! Çin inşasına başladı

Yeni Akit Ankara

QTT’nin çapı, dünyanın en büyük yönlendirilebilir radyo teleskobu olan ABD’nin Batı Virginia eyaletindeki Green Bank Teleskobu’ndan yüzde 10 daha büyük olacak. İnşasının 6 yıl sürmesi beklenen QTT, gökyüzünün yüzde 75’ini yüksek hassasiyetle kapsayarak, kara delikler, kuasarlar, hızlı radyo patlamaları, karanlık madde, yerçekimi dalgaları ve evrendeki yaşamın kökenleri gibi alanlarda yapılacak çalışmalar için birinci sınıf bir gözlem platformu sağlayacak.

Dünyanın en büyük radyo teleskobu olan 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu (FAST) da Çin’in Guizhou eyaletinde yer alıyor.