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Dünya Dünyanın en büyüğü için harekete geçtiler
Dünya

Dünyanın en büyüğü için harekete geçtiler

Meksika, dünyanın en büyük yasal kenevir pazarını oluşturmak için harekete geçti. Ülkede Sağlık Bakanlığı, dünyanın en büyük yasal kenevir pazarını oluşturmak için daha geniş bir reformda önemli bir adım olan tıbbi esrar kullanımını düzenleyen yönetmeliği yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 20:00:00 -
Dünyanın en büyüğü için harekete geçtiler

Meksika, dünyanın en büyük yasal kenevir pazarını oluşturmak için harekete geçti. Sağlık Bakanlığı, dünyanın en büyük yasal kenevir pazarını oluşturmak için daha geniş bir reformda önemli bir adım olan tıbbi esrar kullanımını düzenleyen yönetmeliği yayınladı.

Başkan Andrés Manuel López Obrador tarafından imzalanan yeni düzenleme ile birlikte ilaç şirketlerinin kenevir ürünleri üzerinde tıbbi araştırma yapmaya başlamasına izin verilecek.

Söz konusu kenevir reformu, esrarın keyfi kullanımını da içeriyor. Bununla birlikte nüfus açısından dünyanın en büyük ulusal kenevir pazarını oluşturulacağı düşünülüyor.

Yeni tıbbi kurallara göre, araştırma yapmak isteyen şirketlerin Meksika Sağlık Risklerine Karşı Koruma Federal Komisyonu'ndan (COFEPRIS) izin alması ve araştırmaların sıkı bir şekilde kontrol edilen bağımsız laboratuvarlarda yapılması gerekiyor.

Star'ın haberine göre; bahse konu yasa, uyuşturucu kartelleri arasındaki şiddetten yıllarca zarar gören bir ülkede büyük bir değişime işaret ediyor.

Kaynak: star.com.tr

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