Dünyanın dört yanında 10 bin 500’ü aşkın proje üstlenmiş durumdalar

‘2020 Yılı Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, müteahhitlik sektörünün Türkiye’nin yüzünü ağartmaya devam ettiğini belirtti.

Güçlü performans sürüyor

Pekcan, sektörün dünyadaki siyasi ve ekonomik dalgalanmalara rağmen güçlü performansını sürdürdüğüne işaret etti. Pekcan, “Bugün itibarıyla müteahhitlerimiz, dünyanın 128 farklı ülkesinde 418.7 milyar dolar değerinde 10 bin 525 proje üstlenmiş bulunmaktadır” ifadesini kullandı. Pekcan, müteahhitler tarafından 1972-2002 döneminde yurt dışında üstlenilen iş hacminin yaklaşık 50 milyar dolar olduğunu hatırlattı. 2002-2020 döneminde bu rakamın 369 milyar doları geçtiğine dikkat çekti. Pekcan, müteahhitlik sektörünün bugüne kadar en fazla konut-rezidans, kara yolu, ticaret merkezleri, enerji santralleri ve havalimanları projeleri üstlendiğini aktararak, “Bu 5 alt kategorideki toplam büyüklüğümüz yaklaşık 200 milyar doları bulmaktadır” bilgisini verdi.

Rakamlar iç açıcı

2019’da yurt dışı müteahhitlik sektöründe 19.7 milyar doları aşan bir proje büyüklüğüne ulaşıldığının altını çizen Pekcan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu değer, süregelen ticaret savaşlarına ve uluslararası arenadaki istikrarsızlıklara rağmen önemli bir seviyeydi. Esasen 2020’de de her şeye rağmen iyi bir başlangıç yapmış ve yılın ilk aylarında ciddi ve prestijli projeler üstlenmiştik. Tüm küresel ekonomik sorunlara rağmen 2020’de 20 milyar dolarlık proje büyüklüğünü aşabileceğimizi hedefliyorduk. Ancak salgının küresel etkileri, yeni proje üstlenimi açısından oldukça zor bir yıl yaşamamıza neden oldu. Buna rağmen memnuniyetle belirtmek isterim ki firmalarımızın 2020’de üstlendiği projelerin proje bedeli an itibarıyla 14.4 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmıştır. Pekcan, 2021’de toplam proje büyüklüğünün 15 milyar dolar seviyesini geçmesini beklediklerini vurguladı.

Hedef 150 milyon dolar

Teknik müşavirlik ve mühendislik açısından firmaların küresel ölçekte daha da fazla güçlenmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Pekcan, sözlerini şöyle tamamladı: “Teknik müşavirlik sektörümüz, kümülatif olarak bugüne kadar 124 farklı ülkede 2.6 milyar dolar tutarında 2 bin 200’e yakın proje üstlenmiş bulunmaktadır. Müteahhitlik gibi ülkemiz teknik müşavirlik sektörü de dünya konjonktüründe yaşanan tüm olumsuz gelişmelere ve Covid-19 salgınının yıkıcı etkilerine rağmen 2020’de çok önemli bir performans göstermiştir. 140 milyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşmıştır. 2021’de ise sektörün 150 milyon dolarlık büyüklüğü aşacağına inanıyoruz.”

100 bin istihdam, 50 milyar dolarlık iş hedefi

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün, Çovid-19 salgını nedeniyle 2020’de belirlenen hedeflere ulaşılamadığını dile getirdi. Yenigün, 2021’de 20 milyar dolarlık iş üstlenme gayretinde olacaklarını söyledi. Yenigün “Yapıcı adımlar atılması halinde yurt dışında orta vadede 50 milyar dolarlık proje üstlenebiliriz. Yaklaşık 35 binlere gerilemiş olan Türk iş gücü sayısını, salgının ardından 100 binlere çıkarabiliriz” diye ekledi.