Dünyanın çivisi çıktı! Evlilik dışı ilişki yaşadığı kadının cesediyle evlendi!

Duyanların tüylerini diken diken eden skandal olay Çin'de yaşandı.

Çin’in doğusundaki Dalian şehrinde yaşayan 35 yaşındaki Şu Shinanîn, 12 yıldır birlikte olduğu evlilik dışı ilişki yaşadığı 34 yaşındaki Yang Liu, meme kanseri nedeniyle 14 Ekim’de hayatını kaybetti.

Cesetle evlendi

Yaklaşık altı yıl kanserle mücadele eden kadının gelin olma hayalini gerçekleştirmek isteyen Şu Shinan, bir düğün töreni düzenleyerek Yang’ın naaşıyla evlendi. Şu Shinan, tam 169 buket pembe güllerle çevrilen tabutuna gelinlikle konulan Yang’ın önünde evlilik yeminlerini okudu.

Cumartesi gerçekleştirilen törene çiftin aileleri ve arkadaşları katıldı. Törende gözyaşları içinde konuşan Şu Shinan, “Sevgili eşim, sakın endişelenme. Hayatımın geri kalanı acı içinde geçecek ama pes etmeyeceğim” dedi. Şu Shinan, Çin kültüründe yer alan ve yaşamını yitiren insanlara saygı sunma amacı taşıyan ritüel gereği nişanlısının naaşıyla bir hafta boyunca kalacağını söyledi.