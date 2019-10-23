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Dünyanın çivisi çıktı! Evlilik dışı ilişki yaşadığı kadının cesediyle evlendi!

Çin'de 35 yaşındaki adam, evlilik dışı ilişki yaşadığı kadın öldükten sonra cesediyle evlendi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 15:24
Dünyanın çivisi çıktı! Evlilik dışı ilişki yaşadığı kadının cesediyle evlendi!

Duyanların tüylerini diken diken eden skandal olay Çin'de yaşandı.

Çin’in doğusundaki Dalian şehrinde yaşayan 35 yaşındaki Şu Shinanîn, 12 yıldır birlikte olduğu evlilik dışı ilişki yaşadığı 34 yaşındaki Yang Liu, meme kanseri nedeniyle 14 Ekim’de hayatını kaybetti.

Cesetle evlendi

Yaklaşık altı yıl kanserle mücadele eden kadının gelin olma hayalini gerçekleştirmek isteyen Şu Shinan, bir düğün töreni düzenleyerek Yang’ın naaşıyla evlendi. Şu Shinan, tam 169 buket pembe güllerle çevrilen tabutuna gelinlikle konulan Yang’ın önünde evlilik yeminlerini okudu.

Cumartesi gerçekleştirilen törene çiftin aileleri ve arkadaşları katıldı. Törende gözyaşları içinde konuşan Şu Shinan, “Sevgili eşim, sakın endişelenme. Hayatımın geri kalanı acı içinde geçecek ama pes etmeyeceğim” dedi. Şu Shinan, Çin kültüründe yer alan ve yaşamını yitiren insanlara saygı sunma amacı taşıyan ritüel gereği nişanlısının naaşıyla bir hafta boyunca kalacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 15:24
  1. Çin

YORUM YAZ

  • Sokağın sesiSokağın sesi15 sa önce
    Allah'a inanmayanların! Sapıklık yapması normal.
  • cccccc16 sa önce
    Çinliler akıllı diyenlere gelsin bu haber adamlar akıllı olsa iman eder ve böyle saçmalıklar yapmaz...
  • EkremEkrem17 sa önce
    Allahım Yarabbim çok şükür Müslümanim..Bu ne müthiş bi nimet
  • KafkasKafkas17 sa önce
    Olay Çin'de, yani normal. Kürtajla alınan ceninlerden çorba yapıp içen, maymunların beynini hayvan canlı iken kaşıkla yiyen iblislerden başka ne beklenir. Müslüman Uygur Türklerine yaptıkları soykırıma bakın.
  • dürüstdürüst17 sa önce
    İslami düşmanlık ive sünnete aykırılık için her türlü çılgınlığı yaparlar,daha kötülerine de hazırlıklı olalım.

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