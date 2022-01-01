Dünyanın ayarı bozuldu! ''Türkler bunu nasıl yaptı?"

Türkiye terörle mücadelede SİHA’ların öncülüğünde yeni bir döneme girdi. Terör elebaşları etkisiz hale getirilirken terör inleri yerle bir edildi. SİHA’ların büyük farkı dünya basınında yer aldı.

Son olarak ABD’li muhabirin röportaj için gittiği Irak’ın kuzeyinde teröristlerin inlerinden kafasını çıkaramadıkları ortaya çıktı. Öte yandan CHP'den zaman zaman Kur’an ve İslam hakkında tepki çeken açıklamalar geldi. Bülent Kuşoğlu ve Özgür Özel'in sözleri büyük tepki çekti.

Peki Türk SİHA'ları terörle mücadelede bir devrim mi? Peki CHP yönetimindeki İslam hazımsızlığı neden?

Gündemin öne çıkan başlıklarını Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ve gazeteci Hakkı Öcal A Haber'e değerlendirdi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ'un açıklamaları:

"İHA ve SİHA'lar terörle mücadelede sadece Türkiye'de değil dünyada savaş doktirinini değiştirecek çok önemli yer edindi kendine. Dünya olumlu gelişmelerin yaşandığı bölgelerde temel sebep işte bu teknolojideki elde ettiğimiz başarı. Bunlar çok önemli silah gereçleri ve ben bunları ebabil kuşlarına benzettiğim teknolojiler.

Binlerce askerin yüzlerce aracın yapmış olduğu işi havada 24 saat esaslı hem de her türlü hava şartlarında bizlerin Anadolu'nun gözü kulağı olarak görev yapıyor İHA ve SİHA'lar. Bütün dünya şu anda bunu konuşuyor. Türkler bu teknolojiyi nasıl yarattı? Durdurulamazsa sonu neye varır? Bu soruların cevaplarını arıyorlar ve bu teknoloji üzerine çalışıyorlar.

'Türk SİHA'sını düşürdük' gibi birtakım yalan haberler algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bunların hepsini devletimiz ve ordumuz başarılı şekilde göğüslüyor. Özellikle Irak coğrafyasında destan yazmaya devam ediyor."

Gazeteci Hakkı Öcal'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"SİHA'ların başarısı dünya çapında tartışılan bir konu. Bir kısmı hayretle ''Türkler bunu nasıl yaptı?' derken bir kısmı 'Biz bunu düşürür, teknolojisini anlarız' diyerek konuşmaya devam ediyor. ABD'li senatör bile içinde kendi teknolojilerinin olduğuna inanıyor.

Dışarıdaki bu reaksiyon yani önce inanmazlık ve reddetmez sonra içinde ABD parçası var algısı. Bu silahlar oldukça etkili oldu. Algı yönünden çok etkili oldu bundan daha güçlü bir silah yapsaydık bu kadar etkili olmazdı. Türkiye'nin böyle bir şey yapacağı ya da Türklerin kendilerini böyle savunacağı akıllarına gelmiyordu. Dostu çok memnun etti ve düşmanı çok rahatsız etti. Ne kadar çok övünsek azdır.

(CHP yönetiminin İslam hazımsızlığı) Kaplanların her şeyi değişir ama üstündeki benekler değişir. İşte durum bu. Bu CHP'nin genetiğinde var. Bu bir illet ve bir hastalık, İttiaat ve Terraki'den sirayet ediyor."