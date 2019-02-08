Dünyanın aradığı isim Kayseri'de yakalandı
Interpol ve Europol tarafından dünyanın her yerinde aranan Rus terörist Rüstem Shogenov, Kayseri'deki mobilya fabrikasında çalışırken yakaladı.08 Şubat 2019 Cuma 23:30
Interpol ve Europol'un tarafından aranan Rus terörist Rüstem Shogenov, Kayseri'de bir mobilya fabrikasında çalışırken yakaladı.
Mobilya fabrikasına operasyon
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliği ekipleri, alınan bir istihbarat üzerine Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasına operasyon düzenledi.
Operasyonda Rusya'da silahlı terör örgütü üyeliği, yasadışı silah, mühimmat depolama ve terör örgütü faaliyetlerinde yer alma suçlarından Interpol ve Europol tarafından aranan Rüstem Shogenov yakalayarak gözaltına aldı.
G-87, M-26 ve M-99 tehditler bulunuyordu
Şüpheli hakkında G-87 (Genel güvenlik-yurda giriş yasağı), M-26 (Yasadışı örgüt faaliyetleri) ve M-99 (Kimlik tespiti-diğer) tahditleri bulunduğu bildirildi. Rüstem Shogenov, işlemlerinin tamamlanmasının ardından geri gönderme merkezine gönderilecek.
YORUM YAZ