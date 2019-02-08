Dünyanın aradığı isim Kayseri'de yakalandı Interpol ve Europol tarafından dünyanın her yerinde aranan Rus terörist Rüstem Shogenov, Kayseri'deki mobilya fabrikasında çalışırken yakaladı.

Interpol ve Europol'un tarafından aranan Rus terörist Rüstem Shogenov, Kayseri'de bir mobilya fabrikasında çalışırken yakaladı. Mobilya fabrikasına operasyon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliği ekipleri, alınan bir istihbarat üzerine Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasına operasyon düzenledi. Operasyonda Rusya'da silahlı terör örgütü üyeliği, yasadışı silah, mühimmat depolama ve terör örgütü faaliyetlerinde yer alma suçlarından Interpol ve Europol tarafından aranan Rüstem Shogenov yakalayarak gözaltına aldı. G-87, M-26 ve M-99 tehditler bulunuyordu Şüpheli hakkında G-87 (Genel güvenlik-yurda giriş yasağı), M-26 (Yasadışı örgüt faaliyetleri) ve M-99 (Kimlik tespiti-diğer) tahditleri bulunduğu bildirildi. Rüstem Shogenov, işlemlerinin tamamlanmasının ardından geri gönderme merkezine gönderilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.