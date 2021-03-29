Dünyadan tepki yağmıştı! Kuzey Kore'den çok sert cevap

Kuzey Kore'nin Biden döneminin ilk balistik füze denemesini gerçekleştirmesinin yankıları sürüyor.Kim Jong-un'un yönetimindeki Kuzey Kore'nin füze denemesi sonrası başta ABD ve Japonya olmak üzere pek çok ülkeden tepki gelmişti. Ülkenin bu adımına bir tepki de Pyongyang'ın bu silahları denemesine yasak getiren Birleşmiş Millerler Güvenlik Konseyi'nden (BMKG) gelmişti.

Kuzey Kore yönetimi bu eleştiri sonrası ilk açıklamasını yayınladı ve BMKG'yi çifte standart uygulamakla suçladı.

Biden yönetimine mesaj

Pyongyang'ın bu testlerle Biden yönetiminin Kore Yarımadası'ndaki nükleer sorununu diplomatik müzakerelerle çözme teklifini dikkate almadığı mesajını verdiği de konuşuluyor.

Biden yönetimi Kuzey Kore'ye yönelik ABD politikasını gözden geçirirken, eski Başkan Donald Trump'ın yetkilileri ile istişare ettiği iddia ediliyor.

Kız kardeşi ABD'yi tehdit etmişti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, Austin ile Blinken'ın Asya ziyaretinden hemen önce bir açıklama yaparak "ABD yatağında rahat yatmak istiyorsa, kötü kokular çıkarmaktan kaçınsın." tehdidinde bulunmuştu.