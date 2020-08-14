Dünyadan tepki yağdı! Ortadoğu'da ezber bozan gelişme

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması kararı aldığını duyurdu. Karar dünyada şok etkisi oluşturdu. Kararla ilgili Türkiye dahil çok sayıda ülkeden peş peşe açıklamalar geldi.

Türkiye, İran ve Filistin'den tepki

BAE'nin İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Filistin halkına ve davasına ihanet edenlerin hüsranını tarih elbette yazacaktır” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “Bu stratejik aptallık sadece İsrail karşıtı direniş cephesini kuvvetlendirir” ifadeleri kullanılırken Filistin de BAE'deki büyükelçilerini geri çekti.

BM ve Fransa'dan destek

İki ülke arasındaki anlaşmaya gelen tepkiler kadar destekler de oldu. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in İsrail ile BAE arasındaki yakınlaşmayı memnuniyetle karşıladığı bildirildi. Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise karar için 'Olumlu bir adım' ifadelerini kullandı.