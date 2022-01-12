Dünyadan haberi olmayan Kılıçdaroğlu ülkeyi yönetmeye talip!

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Petrolün varil fiyatı, küresel kriz sebebi ile son iki ayda 65 dolardan 82 dolara yükselirken, dünyadan haberi olmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cehaletini yeniden gözler önüne serdi.

Dünyadan bihaber ama ülke yönetmeye talip!

Partisinin Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, AK Parti iktidarını benzin fiyatı üzerinden hedef alırken dünyadan bihaber olduğunu yeniden ispatladı.

Petrol fiyatları, küresel enerji krizinin piyasalardaki etkisinin devam etmesiyle yükselişini sürdürürken, ülkeyi yönetmeye talip olan Kılıçdaroğlu, benzin zammını dolar/TL kuru ile ilişkilendirmeye çalıştı.

Kılıçdaroğlu partisinin Grup toplantısındaki konuşmasında şunları söyledi:

"Cumhuriyet tarihinde hiç böyle bir şey yaşamadık. Dolar artar zam gelir, dolar düşer yine zam gelir. Dolar yükselince zam yapıyorsun anladık, dolar düşünce niye zam yapıyorsun. Hazine tam takır ondan mı? Galiba trafik sorununu böyle çözecekler. Öyle anlaşılıyor."