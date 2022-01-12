  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Alman medyasından hadsiz "TURKOVAC" çıkışı... Referansları şaşırtmadı

Mustafa Destici: HDP meclisten defedilmeli

Siz hiç alkol alıp intihar edenler için alkolü suçlayan laikçi gördünüz mü? Cemaat değil içki yasaklansın!

Tamam mı devam mı Ali Babacan? DEVA’lı Metin Gürcan’ın bilgisayarından bakın ne çıkmış

Enes Kara'nın intiharı üzerinden İslam'ı hedef alanlara İhsan Şenocak'tan tokat!

Firari FETÖ'cü Emre Uslu'dan görülmemiş şerefsizlik! Bakan Koca'dan özür dilemedi

İşte araştırma sonuçları! Muhalefete kötünün kötüsü bir haber!

Enes Kara olayını kendi ideoloji kavgasına çeviren laikçilere AK Parti'den tepki: Gencecik bir insanın ölümü üzerinden...

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti geri döndü!

Zelenskiy'den flaş açıklama: Artık zamanı geldi
Siyaset Dünyadan haberi olmayan Kılıçdaroğlu ülkeyi yönetmeye talip!
Siyaset

Dünyadan haberi olmayan Kılıçdaroğlu ülkeyi yönetmeye talip!

Petrol fiyatları, küresel enerji krizinin piyasalardaki etkisinin devam etmesiyle yükselişini sürdürürken, dünyadan bihaber CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti iktidarını benzin fiyatı üzerinden hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 00:10:00 - 2022-01-12 00:16:54
Dünyadan haberi olmayan Kılıçdaroğlu ülkeyi yönetmeye talip!

 Yeniakit.com.tr 

Petrolün varil fiyatı, küresel kriz sebebi ile son iki ayda 65 dolardan 82 dolara yükselirken, dünyadan haberi olmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cehaletini yeniden gözler önüne serdi.

Dünyadan bihaber ama ülke yönetmeye talip!

Partisinin Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, AK Parti iktidarını benzin fiyatı üzerinden hedef alırken dünyadan bihaber olduğunu yeniden ispatladı.

Petrol fiyatları, küresel enerji krizinin piyasalardaki etkisinin devam etmesiyle yükselişini sürdürürken, ülkeyi yönetmeye talip olan Kılıçdaroğlu, benzin zammını dolar/TL kuru ile ilişkilendirmeye çalıştı.

Kılıçdaroğlu partisinin Grup toplantısındaki konuşmasında şunları söyledi:

"Cumhuriyet tarihinde hiç böyle bir şey yaşamadık. Dolar artar zam gelir, dolar düşer yine zam gelir. Dolar yükselince zam yapıyorsun anladık, dolar düşünce niye zam yapıyorsun. Hazine tam takır ondan mı? Galiba trafik sorununu böyle çözecekler. Öyle anlaşılıyor."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay