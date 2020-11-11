  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Dünya'dan götürülen bakterilerle Ay ve Mars'ta mineral madenciliği yapılabilecek
Aktüel

Dünya'dan götürülen bakterilerle Ay ve Mars'ta mineral madenciliği yapılabilecek

Yeniakit Publisher
2020-11-11 05:02:53 -
Dünya'dan götürülen bakterilerle Ay ve Mars'ta mineral madenciliği yapılabilecek

NEW YORK (AA) - Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) yapılan deneyler sonucu, Dünya'daki bakterilerin Ay'da veya Mars'ta faydalı mineralleri çıkarmak için kullanılabileceği öne sürüldü.

Uluslararası yayın yapan Nature Communications dergisinde yayınlanan yeni araştırmaya göre, UUİ'de yapılan deneyde, dünyadan götürülen bir bakteri türünün, Ay ve Mars'ta sıkça bulunan bazalt taşından nadir toprak elementlerini süzebildiği ortaya çıktı.

''Sphingomonas desiccabilis'' isimli bakterinin uzay madenciliğinde kullanılıp kullanılamayacağının anlaşılması için İngiliz bilim adamlarının 10 yıl harcadığı belirtilen araştırmada, deney için kibrit kutusu büyüklüğünde geliştirilen reaktörlerin Temmuz 2019'da bir SpaceX roketiyle UUİ'ye nakledildiği bilgisi paylaşıldı.

Bilim adamları, uzay istasyonunda 3 hafta süren deneyin, ''Ay ve Mars'ta biyomadenciliğin mümkün olduğunun anlaşılması ve insan yapımı endüstrinin Dünya dışında ilerletilmesi'' bakımından çok önemli olduğunu belirtti.

Birçok ülkenin uzay kaynakları ile ilgilendiği bilinirken ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) 2024 Artemis misyonu hedefi çerçevesinde Ay yüzeyinden toz ve kaya toplamak için ticari şirketlerle iş birliği çalışmalarını sürdürdüğünü açıklamıştı.

Ayrıca Çin devleti, yıl sonuna kadar Ay'a inmeyi ve Ay toprağı örneklerini Dünya'ya getirmeyi hedeflediğini, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) da 2025 yılına kadar ayda su ve oksijen madenciliğine başlamayı planladığını bildirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Putin'den çarpıcı açıklama! Türk askeri Karabağ'a gidiyor
Dünya

Putin'den çarpıcı açıklama! Türk askeri Karabağ'a gidiyor

Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşma ..
'Karabağ'ı da Ecevit kurtardı' demelerinin önünü böyle kesiyoruz
Gündem

'Karabağ'ı da Ecevit kurtardı' demelerinin önünü böyle kesiyoruz

AKİT TV'de yayınlanan Manşetlerin Dili programında Türkiye'nin desteğiyle Ermenistan'ı yenilgiye uğratan Azerbaycan konusu konuşuldu. Progra..
MSB'den açıklama! Öldürüldüler
Gündem

MSB'den açıklama! Öldürüldüler

Milli Savunma Bakanlığı, dün Resulayn ve Tel Abyad'da saldırı hazırlığında olan 26 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay