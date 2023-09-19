Dünyada tek! Milli Savunma Bakanlığı müthiş gelişmeyi az önce duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, ASFAT tarafından üretilen 3 bin tonluk denizaltı havuzunun TCG BATIRAY denizaltısını başarılı bir şekilde havuzladığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bağlı Şirketimiz ASFAT tarafından üretilen ve kendi özellikleriyle dünyada tek olan 3 bin tonluk denizaltı havuzu, TCG BATIRAY denizaltısını Gölcük Donanma Komutanlığımızda başarılı şekilde havuzladı” ifadeleri kullanıldı.

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