Dünyada tek! Milli Savunma Bakanlığı müthiş gelişmeyi az önce duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı, ASFAT tarafından üretilen 3 bin tonluk denizaltı havuzunun TCG BATIRAY denizaltısını başarılı bir şekilde havuzladığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, ASFAT tarafından üretilen 3 bin tonluk denizaltı havuzunun TCG BATIRAY denizaltısını başarılı bir şekilde havuzladığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bağlı Şirketimiz ASFAT tarafından üretilen ve kendi özellikleriyle dünyada tek olan 3 bin tonluk denizaltı havuzu, TCG BATIRAY denizaltısını Gölcük Donanma Komutanlığımızda başarılı şekilde havuzladı” ifadeleri kullanıldı.
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