Dünyada sadece Bursa’da yetişiyor ama alan yok

Dünyada yüzde 90’ı Bursa’da yetişen siyah incir, şirketlerin fiyat oyunu yüzünden çiftçinin elinde kaldı.

Bursalı siyah incir üreticileri kan ağlıyor. Şirketler yıllardır ilk yetişen ürünü az olduğu dönemde yüksek fiyattan alırken, bollaşınca alımı durdurup fiyatları düşürüyor. Daha sonra alıma ucuz fiyattan devam eden şirketler, inciri döviz üzerinden satıyor. Nadir yetişen bu meyvenin İngiltere’de kilosu 75 liradan satılıyor. Bursa’nın köylerinde 12 liradan açılan siyah incirin fiyatı, 10 gün içinde 4 liraya düştü. Sabah bahçeye gidip ürününü toplayan çiftçiler, şirketlerin ürün almayı kısıtlamasından dolayı mallarını kime satacağını kara kara düşünmeye başladı. Her yıltekrarlanan bu duruma isyan eden çiftçiler, ellerinde kalan incirleri yerlere döktü.

Mudanya’nın Çepni köyündeki üreticiler, "Bu yıl incir 12 liradan açıldı. Kısa sürede 4 liraya düştü. Bugün şirketler ürün alamadıklarını söyleyerek alımı kısıtladılar. Şirketler her yıl bu uygulamayı fiyatları aşağı çekmek için yapıyor. Başta incir azken insanlar incir toplasın diye fiyatı yüksek tutuyorlar, bollaşınca alımı durdurup fiyatları düşürüyorlar. Bu sene de aynısı oldu. İstedikleri gibi fiyat belirleyip üreticiyi mağdur ediyorlar. Biz sabit fiyat istiyoruz. Bizim sattığımız ürünün fiyatını bilmiyoruz. Şirketin insafına kalmış, bir günde fiyatları aşağı çekebiliyorlar" dediler.