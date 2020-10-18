  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 30 milyonu geçti
Aktüel

Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 30 milyonu geçti

Yeniakit Publisher
2020-10-18 19:33:24 -
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 30 milyonu geçti

ANKARA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 30 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son bilgilere göre, dünyada virüs bulaşan 30 milyon 5 bin 61 kişi iyileşti.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 5 ülke, 6 milyon 642 bin 698 kişi ile Hindistan, 5 milyon 439 bin 391 kişi ile ABD, 4 milyon 635 bin 315 kişi ile Brezilya, 1 milyon 70 bin 576 kişi ile Rusya ve 847 bin 467 kişe ile Kolombiya olarak sıralandı.

Türkiye'de de Kovid-19 tespit edilen 304 bin 3 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 40 milyonu aşarken, 1 milyon 116 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
28 yıldır kayıp olan Azerbaycan askeri bakın nasıl bulundu!
Dünya

28 yıldır kayıp olan Azerbaycan askeri bakın nasıl bulundu!

Karabağ Savaşı’nda 18 yaşındayken kaybolan Azerbaycanlı Şamhalov İmran, kurtarılan Füzuli şehrinde bir evin bodrum katında zincirli halde bu..
Azerbaycan askerleri kuşatma altında iddiası! Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklama yaptı
Dünya

Azerbaycan askerleri kuşatma altında iddiası! Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklama yaptı

İşgalci Ermenistan ordusu karşısında başarılı operasyonlarını sürdüren Azerbaycan ordusunun kuşatma altında olduğuna dair iddialara ilişkin ..
Netanyahu'nun başı dertte!
Dünya

Netanyahu'nun başı dertte!

İşgalci İsrail’de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle protestolara getirilen kısıtlamaların kaldırılmasının ardından Başbakan Binyamin Ne..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay