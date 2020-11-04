  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 48 milyonu geçti
Aktüel

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 48 milyonu geçti

Yeniakit Publisher
2020-11-04 16:56:10 -
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 48 milyonu geçti

ANKARA (AA) - Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 48 milyonu geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen toplam vaka sayısı 48 milyon 4 bin 848'e ulaştı.

9 milyon 694 bin 176 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumundaki ABD'yi 8 milyon 316 bin 588 vaka ile Hindistan, 5 milyon 567 bin 126 vaka ile Brezilya, 1 milyon 693 bin 454 vaka ile Rusya, 1 milyon 502 bin 763 vaka ile Fransa, 1 milyon 331 bin 756 vaka ile İspanya, 1 milyon 195 bin 276 vaka ile Arjantin, 1 milyon 99 bin 392 vaka ile Kolombiya, 1 milyon 73 bin 882 vaka ile İngiltere ve 938 bin 405 vaka ile Meksika izledi.

Dünya genelinde 1 milyon 222 bin 985 kişi yaşamını yitirirken, virüse yakalanan 34 milyon 444 bin 218 kişi ise sağlığına kavuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Halkın tokadını yedikçe yiyorlar! Skandal dizi için apar topar final kararı
Medya

Halkın tokadını yedikçe yiyorlar! Skandal dizi için apar topar final kararı

Televizyon ekranlarını dizi çöplüğüne çeviren laikçi yaşam tarzının yansıması olan sözde aşk dizileri halktan ilgi görmeyince teker teker fi..
Abdullah Çiftçi uyardı: Büyük olaylar meydana gelebilir
Gündem

Abdullah Çiftçi uyardı: Büyük olaylar meydana gelebilir

Stratejist Abdullah Çiftçi, ABD'deki seçimlere ilişkin yaptığı değerlendirmede çarpıcı açıklamalar yaptı.
Yunanistan bunu beklemiyordu! UNESCO'dan bomba 'Ayasofya' cevabı
Gündem

Yunanistan bunu beklemiyordu! UNESCO'dan bomba 'Ayasofya' cevabı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması sonrası UNESCO'ya şikayette bulunan Yunanistan'ı şok eden cevap geldi. UNESCO, A..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay