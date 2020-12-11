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Sağlık Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 49 milyonu geçti
Sağlık

Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 49 milyonu geçti

Dünyada koronavirüse yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 49 milyonu geçerken 19 milyon 944 bin 668 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 01:05:00 -
Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 49 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 49 milyonu aştı.

Koronavirüse yakalanan 49 milyon 67 bin 71 kişi iyileşti

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 49 milyon 67 bin 71 kişi iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği yerler oldu.

Ülkelere göre iyileşen hasta sayısı

ABD'de 9 milyon 295 bin 997, Hindistan'da 9 milyon 288 bin 853, Brezilya'da 5 milyon 931 bin 777 ve Rusya'da 2 milyon 33 bin 669 kişi, virüsü yenmeyi başardı.
İyileşenlerin sayısı Arjantin'de 1 milyon 311 bin 488’e, Kolombiya'da 1 milyon 287 bin 597’ye ulaştı.

Türkiye'de 578 bin 483 kişi virüsü yendi

Türkiye'de 10 Aralık itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 578 bin 483 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada 19 milyon 668 kişi tedavi altında

Dünya genelinde 19 milyon 944 bin 668 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Can kaybı 1 buçuk milyonu geçti

Dünya genelindeki vaka sayısı 70 milyon 597 bin 758'e ulaşırken virüs nedeniyle 1 milyon 586 bin 19 kişi hayatını kaybetti.

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