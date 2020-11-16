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Dünya Dünyada koronavirüs vaka sayısı 55 milyonu geçti
Dünya

Dünyada koronavirüs vaka sayısı 55 milyonu geçti

Son dakika edinilen bilgiye göre dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 55 milyonu geçerken 1 milyon 327 bin 77 kişi de hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 19:00:00 - 2020-11-16 19:08:00
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 55 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 55 milyonu geçti.

Vaka sayısı 55 milyonu geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 55 milyon 2 bin 495 oldu.

ABD, 11 milyon 380 bin 748 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, bu ülkeyi 8 milyon 867 bin 857 ile Hindistan, 5 milyon 863 bin 93 ile Brezilya, 1 milyon 981 bin 827 ile Fransa, 1 milyon 948 bin 603 ile Rusya, 1 milyon 492 bin 608 ile İspanya, 1 milyon 369 bin 318 ile İngiltere, 1 milyon 310 bin 491 ile Arjantin, 1 milyon 198 bin 746 ile Kolombiya ve 1 milyon 178 bin 529 ile İtalya izledi.

1 milyondan fazla can kaybı

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 327 bin 77 kişi yaşamını yitirdi, 38 milyon 259 bin 421 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

 

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