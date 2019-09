Dünyada ilk ve tek Zurna Festivali

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve dünyada tek olan Uluslar arası Zurnazen Festivali’nin 5’incisi düzenlendi. Menteşe Prof. Dr. Şadan Gökovalı amfi tiyatrosunda yapılan dünyanın ilk ve tek zurna festivaline Bulgaristan, Tayvan, Azerbaycan, Makedonya, Mısır ve Türkiye’nin çeşitli illerinden katılan dünyaca ünlü zurna sanatçıları performanslarını sergiledi.

Yaklaşık 4 bin kişinin izlediği Zurnazen festivalinde dünyanın en iyi zurnazenleri 4 sat sahnede kaldı. İkişer parça seslendiren zurna ustaları izleyicilerden büyük ilgi görürken, gecenin sonunda sahneye klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici izleyici ile buluştu.

ZurnaZen festivalinin birincisinden itibaren katılım gösteren Manisa’lı Halil Çokyürekli, “Ülkemizde ve dünyada ilk defa düzenlenen ZurnaDen festivali. Yani zurna festivali. Yani hiç örneği bile olmayan festival bu. Ve bütün katılımı ile her akşam 8 ila 15 bin kişinin izlediği ve insanların doya doya zurna dinlediği bir festival”

Bulgaristan’dan katılan Bulgar Petar Yulıev Alyoshev ZurnaZeng festivalinin çok güzel olduğunu, Bulgaristan’da böyle bir festivalin olmadığını söylerken, Azerbaycan’dan katılan zurna ustası Alafsar Rahımov, “Bu bizim geleneksel folklor enstrümanımız diyelim zurna. Bu hakikaten inanılmaz derecede şaşırttı beni. Çok da mutlu oldum. Zurnayı halk insanlar kadar seviyorum” dedi.

Zurnanın bütün coğrafyaların ortak barış dili sesi olduğunu belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Beş yıl önce bu programa başlarken, ‘yahu zurnanın da festivali mi olur’ gibi eleştiriler almıştık. Nitekim 5’inci yılımıza geldiğimizde gerçekten her sene, bu sene dört yerde yapıyoruz. Fethiye, Marmaris, Menteşe ve Milas. Her yerde, her farklı kesimden hemşehrimiz çok büyük bir ilgi gösteriyor. Bu toplumları coğrafyaları birleştiren bir ses zurna sesi. Çin’den Hindistan’dan, Türk Cumhuriyetlerinden, Azerbaycan’dan, İran’dan, Ortadoğu’dan, Kafkaslardan ve Bulgaristan, Yunanistan bütün bu coğrafyada bu ses ortak ses” dedi.

Zurna’nın ata sazı olduğunu belirten ünlü klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici “Aslında ne kadar zamanında olsa da geç kalınmış bir festival. Olsun bu saatten sonrasını bakacağız. Çünkü bizim bu yöremizde Zurna çok etkin bir enstrüman. Türkiye’nin genelinde de öyle. Sadece Türkiye değil, Dünyanın dört bir yanından zurnacılar geliyor burada performanslarını sergiliyorlar, konserler çalıyorlar. Geçen sene ilk defa katıldım. Bu sene de yine beni çağırdılar ve çok mutlu oldum. Zurna bizim ata sazımızdır çünkü. Güzel bir konser olur inşallah. Yine dünyanın dört bir yanından zurnacılar var” dedi.