Dünyada ilk! Tek şarjla tam 7 ay gidiyor! Fiyatı şaşırttı

Türkiye TOGG ile piyasaya girmeye hazırlanırken, dünyada da elektrikli otomobil piyasası içerisindeki rekabet giderek kızışıyor. Avrupa merkezli bir araç bütün dikkatleri üzerine çekti. Bu araç tek şarjla 7 ay gidiyor. Aracın temel yakıtı ise güneş enerjisi.

Bir yanda sektörün önde gelen isimleri içten yanmalı motorları terk ederken diğer yanda yeni girişimler ortaya çıkıyor.

Bunlardan biri olan Lightyear, Hollanda'da düzenlediği etkinlikte Lightyear 0 isimli ilk güneş enerjili elektrikli otomobil modelini tanıttı.

Güneş enerjili otomobil Lightyear 0 ile yakıt maliyeti ortadan kalkabilir.

Lightyear 0, bugüne kadar tanıtılan ilk güneş enerjili elektrikli otomobil değil. Hatta Mercedes bile geçtiğimiz yıl buna benzer bir konsept aracını tanıtmıştı.

Fakat Lightyear, bu otomobili satmakta kararlı. Üstelik 250 bin Euro'luk (vergiler hariç 4.5 milyon TL) oldukça tuzlu bir fiyata.

Lightyear 0 modelinin ilk prototipi tanıtıldığında 720+ km bir menzili olacağı söyleniyordu. Bugün karşımıza çıkan araç ise 625 km'lik bir menzil sunuyor. Fakat yine de piyasadaki araçlara nazaran iyi bir değer olduğunu söyleyelim.

Üstelik bu menzilin 70 km'sini üzerinde bulunan 4.8 m2 büyüklüğündeki güneş enerji panelleri sayesinde dolum yaptığı bataryasından alıyor.

Yani standart bir şehir içi kullanım senaryosunda aracınızı hiç bir istasyona götürüp şarj etmenize gerek kalmadan kullanabiliyorsunuz.

Tabii kış mevsiminin yaşandığı bir bölgede yaşıyorsanız, arada sırada şarj etmeniz gerekebilir. Zira aracın güneş panelleri havanın açık olduğu bir günde yaklaşık olarak 35 km gitmenizi sağlayacak kadar dolum yapabiliyor.

Hatta Lightyear'ın iddiasına göre Hollanda gibi iklimlerde iki ay ve İspanya veya Portekiz'de yedi ay boyunca şarj etmeden şehir içi kullanabiliyorsunuz.