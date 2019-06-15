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Dünyada ilk defa Türkiye’de uygulanan kalp ameliyatı tekniğiyle hayata tutundu

Ankara'da İPAH hastası bir kadın, dünyada ilk kez Türkiye’de uygulanan bir teknikle sağlığına kavuştu.

15 Haziran 2019 Cumartesi 12:43
Dünyada ilk defa Türkiye’de uygulanan kalp ameliyatı tekniğiyle hayata tutundu

 Çınar Demir  Ankara 

Ankara’da İPAH hastasıDemet Telliler’e dünyada ilk kez Türkiye’de uygulanan bir teknikle başarılı bir ameliyat gerçekleştirildi. Operasyonu Liv Hospital Ankara Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Kerim Çağlı, hastanın 10 yıldır İdiyopatik Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon (İPAH) tanısı konmuş bir hasta olduğunu söyledi. Hastaya uygulanan tekniğin dünyada bir ilk olduğunu belirten Çağlı, “Bu damarla ilişkili olan pulmoner kapak dediğimiz kapağı da protez kapak kullanmadan özel bir tamir tekniğiyle tamirini yaptık ki bu tamir tekniği tüm köke yönelik kapağın yaprakçıkları, menteşe kısmı, o yaprakçık kısmının oturduğu çerçeve kısmı ve onu çevreleyen damar kısmını içerecek şekilde kompleks bir tamir oldu. Tamir edildikten sonra bu yapıyı suni damarın içine adapte ettik” bilgisini verdi. Demet Telliler sürekli bayıldığını ve nefes alıp vermekte zorluk çektiğini belirterek, “Sürekli acile gidiyordum. Çocukluğumdan beri olan bir şeydi. Şu an yeniden doğmuş gibiyim. Çok güzel bir duyguydu” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 12:43
  1. İPAH hastası
  2. Demet Telliler
  3. Liv Hospital Ankara Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Kerim Çağlı
  4. İdiyopatik Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon (İPAH)

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