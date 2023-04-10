Dünyada ilk 100'e giren başarılı isim Yeniden Refah Partisi'nde!

Dünyanın en başarılı doktorları arasına giren Prof. Dr. Serhat Fındık, Yeniden Refah Partisi'nden aday oldu. AK Parti'de ise Türkiye'nin en genç kalp cerrahı Prof. Dr. Halit Yerebakan listede yerini aldı.

14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı alan Yeniden Refah Partisi, milletvekili aday listesini açıkladı. 28. Dönem milletvekili aday listesini YSK'ya sunan Yeniden Refah Partisi, sürpriz bir ismin adaylığına yer verdi.

Dünyanın en iyi 100 doktoru arasına girmişti

Dünyanın en başarılı doktorları arasına giren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhat Fındık, Yeniden Refah Partisi’nden aday oldu.

Prof. Dr. Serhat Fındık’a Yeniden Refah Partisi listesinden İstanbul 3. Bölge 4. sıradan yer verildi.

Uluslararası ödülleri var

Prof. Dr. Serhat Fındık, 2011 Yılında International Biographical Center tarafından En Başarılı 100 Sağlık Profesyoneli (Top 100 Health Professionals-2011) ödülünü aldı.

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American Biographical Instute tarafından 21. yüzyılın Akil Kişileri (Great Minds of 21st Century) ödülüne de sahip olan Prof. Dr. Serhat Fındık, 2013 yılında American College of Chest Physicians tarafından Küresel Yönetici (Global Governor) seçildi.

Ünlü doktor AK Parti'den aday oldu

Yenilenmiş kadroyla seçimlere gidecek olan AK Parti’de ünlü doktor da yerini aldı. Televizyon ekranlarının tanınmış siması Türkiye'nin en genç kalp cerrahı Prof. Dr. Halit Yerebakan İstanbul 2. Bölge 2. sıradan aday gösterildi.