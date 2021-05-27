Dünyada her yıl 200 bin kadın bu hastalıkla tanışıyor

Özgü, “Bir kadının hayat boyu yumurtalık kanserine yakalanma ihtimali yaklaşık yüzde 1.3-1.9 olarak hesaplanmıştır. Yumurtalık kanserleri tüm kadın kanserleri arasında en öldürücü kanser olarak bilinir. Geç belirti vermektedir. Belirti verdiğinde de çok ileri aşamalara ulaştığından ‘sinsi’ bir kanser türü olarak bilinmektedir” dedi.

Erken yaşlarda görülebiliyor

Yumurtalık kanserinin çok erken yaşlarda ortaya çıkabildiğine dikkat çeken Özgü, şöyle konuştu: “60-65 yaşında olanlarda kanser sık görülmektedir. Tüm yumurtalık kanserlerinin yaklaşık yüzde 5-10’unda ailesel yatkınlık gözlenir. Geriye kalan yüzde 90 hastada kanser gelişiminin bilinen bir sebebi yoktur. Ancak doğum yapmamış olmak, genital bölgede talk pudrası kullanımı, aşırı kilo yumurtalık kanseri için risk faktörü olarak sayılabilir. Yumurtalık kanserinin kilo kaybı, iştahsızlık, hazımsızlık, karında şişlik gibi şikâyetleri baş gösterdiğinde hastalık ilerlemiş ve tedavi şansı azalmıştır. Sinsi bir kanser türü olan yumurtalık kanserinden korunmak için yapılabilecek en önemli yöntem rutin jinekolojik kontrollerin aksatılmamasıdır.”

Aman dikkat

“Yumurtalık kanserlerinin yüzde 30’u hiçbir şikâyeti olmayan kadınlarda, rutin kadın doğum kontrolü sırasında tanı almaktadır” açıklamasında bulunan Dr. Özgü, şunları söyledi: “Yıllık yapılacak kadın doğum kontrolleri sırasında yapılan ultrasonografi değerlendirmesinde yumurtalıklarda saptanacak bir anormallik kanserin erken tanınmasında ve daha etkili tedavisinde yardımcı olacaktır. Yumurtalıkta görülen her kist kanser işaretidir. Kistin yapısı, içeriği, çevre dokularla ilişkisi, CA-125 ve HE-4 gibi kandan bakılabilecek kanser belirteçleri şüpheli görülen kistleri olan hastalarda değerlendirilerek bu hastalar için ameliyat kararı verilebilmektedir. Yumurtalık kanserinin temel tedavi şekli cerrahidir. Cerrahide temel amaç etkilenmiş tüm dokuların çıkartılması olmalıdır. Ameliyat sonrası hastalığın yaygınlığına göre çeşitli doz ve sürelerde kemoterapi (ilaç tedavisi) uygulanmaktadır. Yumurtalık kanseri sık tekrarlar ve ardışık ameliyat ve ilaç tedavileri ile devam eden bir tedavi süreci olduğu için diğer tüm hastalıklardan fazla sabır ve destek gerektirir.”

Düzenli kontrol şart

Kanser farkındalığının önemine değinen Özgü sözlerini şu şekilde noktaladı: “Zor tanı koyulan ve öldürücü olan bu hastalığın erken tanısı için rutin takiplerin yapılması çok önemli. Hastalığın tanı koyulması ne kadar gecikirse tedavi şansı o kadar azalacağı için rutin kontrollerin aksatılmamalı. Özellikle ailede kanser hikâyesi olan kadınların daha yakından takip edilmeli. Unutulmamalıdır ki takip, yumurtalık kanseriyle savaşta en büyük yardımcımız olacaktır.”