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'Dünyada her gün 25 bin kişi açlıktan ölüyor'

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu, dünyada açlığa bağlı olarak her gün yaklaşık 25 bin kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, "Türkiye'de ise 1 yılda 1,7 milyar ekmek çöpe atılırken, 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor." dedi.

15 Ekim 2019 Salı 13:28
'Dünyada her gün 25 bin kişi açlıktan ölüyor'

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nün bu yılki sloganının "Eylemlerimiz geleceğimizdir. Sağlıklı beslenmeyle açlığa son verilmiş bir dünya" olarak belirlendiğini söyledi.

Devletlerin temel görevinin insanların yeterli ve güvenli gıdaya erişimini sağlamak olduğunu ifade eden Eroğlu, "Sağlıklı ve yeterli gıdaya ulaşmadaki çarpıklıklar, adaletsizce paylaşımlar açlıkla yaşanan hastalıklar ve ölümler dünyanın problemi." diye konuştu.

Eroğlu, dünyada her 9 insandan birinin yetersiz beslendiğine dikkati çekerek, özellikle 5 yaşın altındaki çocukların yüzde 22'sinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle gelişme bozuklukları görüldüğünü dile getirdi.

Dünyada her gün yaklaşık 25 bin kişinin açlığa bağlı olarak hayatını kaybettiğini belirten Eroğlu, şöyle devam etti:

"Her yıl yaklaşık 600 milyon insan güvenilir olmayan gıda tükettiği için hasta olmakta ve bunların 420 bini ölmekte. Dünya kozmetik sektörünün küresel hacmi 200 milyar dolar olarak düşünüldüğünde aynı zaman diliminde Afrika'da çocuklar açlıktan ve 10 liralık antibiyotik ilaçları alamadıkları için ölmekte. Rakamlar acı verici."

Eroğlu, aşırı beslenme ve obezitenin küreselleştiğini, obezitenin küresel ekonomiye etkisinin 2 trilyon dolar civarında olduğunu söyledi.

Dünyada 700 milyon obez ve 2,3 milyar fazla kilolu insan olduğunun tahmin edildiğini dile getiren Eroğlu, "Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi en riskli 10 hastalıktan biri kabul ederken, örgüt tarafından yürütülen son araştırmalarda obezitenin kanserle yakın ilgisi olduğu belirlenmiş." dedi.

Eroğlu, Dünya Bankası raporunda, çöplüklere atılan yiyeceklerin dünyada açlıktan ölen insanların 15 katını besleyecek miktarda olduğuna ilişkin tespitlerin yer aldığını aktararak şunları kaydetti:

"Türkiye'de 1 yılda 1,7 milyar ekmek çöpe atılırken, 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor. Ayrıca gıdalara bulaşan hayvan hastalıkları kaynaklı enfeksiyonlara bağlı insanlarda ciddi hastalıklar görülmekte. Güvenli ve yeterli gıda arzında hayvan sağlığıyla hayvansal üretimin sağlıklı çevresel şartlarda yapılması gerekliliği tartışılmaz bir gerçek."

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 13:28
  1. Ali Eroğlu
  2. Dünya Gıda Günü
  3. Türk Veteriner Hekimler Birliği
  4. TVHB
  5. Anadolu Ajansı

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