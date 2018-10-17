Dünyada her 9 kişiden 1'i aç

Geçen yıl itibarıyla yetersiz beslenenlerin sayısının 821 milyona ulaştığı dünyada her 9 kişiden biri açlık çekiyor. Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Gıda Programı (WFP), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) iş birliğinde hazırlanan “Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu 2017” başlıklı rapordan derlenen bilgilere göre, dünyada açlık çekenlerin sayısı arttı.

'Obezite sorunu kaygı verici'

Geçen yıl yetersiz beslenenlerin sayısı 821 milyona ulaşırken, bu rakam her 9 kişiden birine tekabül ediyor. Dünyada 672 milyondan fazla yetişkin ise obeziteyle mücadele ediyor. Obezite sorununun, en ciddi boyuta ulaştığı bölge Kuzey Amerika olsa da en düşük görüldüğü Afrika ve Asya’da yükselme eğiliminde olması “kaygı verici” olarak değerlendiriliyor. Geçen yıl itibarıyla 5 yaş altındaki yaklaşık 151 milyon çocuk, kötü beslenme nedeniyle yaşlarına göre aşırı kısa boya sahip. Bu sayı 2012’de 165 milyondu. Afrika ve Asya, gelişim geriliği bulunan çocukların sırasıyla yüzde 39 ve yüzde 55’ini barındırıyor.

Her 10 çocuktan 7'si aşırı zayıflıkla savaşıyor

Aşırı zayıflığın en fazla görüldüğü bölge Asya olurken, en az görüldüğü bölgeler de Latin Amerika ve Karayipler olarak sıralanıyor. Asya’da her 10 çocuktan 7’si aşırı zayıflıkla savaşıyor. Bu durumun en yüksek olduğu ülkeler ise Cibuti, Eritre, Hindistan, Nijer, Papua Yeni Gine, Güney Sudan, Sri Lanka, Sudan ve Yemen. 119 ülkeden 52’sinde “ciddi”, “alarm verici” ve “son derece ciddi” düzeyde açlık bulunduğu belirtildi. Küresel Açlık Endeksi’ne göre, açlık Çad, Sierra Leone, Madagaskar, Zambia, Sudan ve Liberya’da alarm verici düzeydeyken ciddi boyutta açlığın yaşandığı ülkeler de Afganistan, Pakistan, Hindistan, Myanmar, Bangladeş, Filipinler, Kuzey Kore ve Endonezya olarak sıralanıyor.

FAO verilerine göre, geçen yıl aşırı derecede yetersiz beslenmeye maruz kalmış kişi sayısı bir önceki yıla göre 11 milyon artarak 124 milyona ulaştı.

Öte yandan; dünyanın en fakir ülkelerini barındıran ve iç çatışmaların yoğun olduğu Afrika genelinde 2017 yılında 42.6 milyar dolar askeri harcama yapıldı. Sadece Güney Sudan’ın askeri harcaması yıllık 6 milyon dolar civarında.