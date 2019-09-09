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"Dünyada golfseverlerin tamamı Antalya'yı biliyor"

TFF Başkanı Nihat Özdemir:- "Beş yıldızlı çok güzel turizm tesislerimiz var. Dolayısıyla golfserverler için gerçekten büyük bir imkan"- TÜRSAB Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Aslan:- "Bodrum'un daha fazla golf yatırımına ihtiyacı var. Türkiye gelen turistin ortalama 650 dolar gibi bir harcaması varsa gelen golfçünün harcamasının bin 500 dolar civarında olduğunu öngörüyoruz"

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:28
"Dünyada golfseverlerin tamamı Antalya'yı biliyor"

MUĞLA (AA) - OSMAN URAS - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Antalya'nın golf sporunda çok önemli bir noktaya geldiğini belirterek, "Dünyada golfseverlerin tamamı Antalya'yı biliyor ve herkes Antalya'ya gelmek istiyor." dedi.

Golf sporuna olan tutkusuyla bilinen ve yaz sezonunda Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen bazı turnuvalara katılan Nihat Özdemir, golf turizmi ile ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'nın bu konuda öne çıktığını söyledi.

Antalya'da 12 golf sahasının bulunduğuna işaret eden Özdemir, "Beş yıldızlı çok güzel turizm tesislerimiz var. Dolayısıyla golfserverler için gerçekten büyük bir imkan. Mevsim 15 Eylül'den itibaren başlıyor. Haziranın sonuna kadar sahalarda artık yer bulmak mümkün değil." diye konuştu.

Özdemir, Türkiye'de golf konusunda başka destinasyonların da olmasının turizme katkı sağlayacağına dikkati çekti.

Buna en yakın adayın Bodrum olarak gözüktüğünü vurgulayan Özdemir, "Bunun gibi İzmir'i veya birkaç bölgeyi de golf merkezi haline getirmemiz lazım. Golf destinasyonu haline getirirsek Türk turizmi hem bundan çok büyük para kazanır hem de Türkiye çok daha büyük ilgi ve destek görür. Antalya golfte çok önemli bir nokta haline geldi. Dünyada golfseverlerin tamamı Antalya'yı biliyor ve herkes Antalya'ya gelmek istiyor." ifadelerini kullandı.


- "Bodrum'da yatırımları çoğaltmak lazım"


Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan da golf için gelen turistin daha fazla harcama yaptığına dikkati çekti.

Bodrum'da iki golf sahası bulunduğunu ve ilçenin golfçülerin tercih edebileceği bir iklime sahip olduğunu kaydeden Aslan, şunları söyledi:

"Bodrum'un daha fazla golf yatırımına ihtiyacı var. Var olan yatırımlar şu anda uluslararası alanda golfçü çekmek için çok yeterli değil. Golf oynayan, golf için seyahat edenler genelde üst seviyede gelir gurubuna sahip oluyor. Bodrum'un da gelir seviyesini artırabilmesi için bu yatırımlara ihtiyacı var. Türkiye gelen turistin ortalama 650 dolar gibi bir harcaması varsa gelen golfçünün harcamasının bin 500 dolar civarında olduğunu öngörüyoruz. Bir tane sahada günde 250 golfçünün oynadığını düşünürseniz bir golf sahanın bile çok büyük yararı ve etkisi olacaktır."

Bodrum'da golf sahalarının açılmasının yanı sıra ileride ilçeye daha çok direkt uçuşa ihtiyaç olacağına değinen Aslan, direkt uçuşların olduğu destinasyonlardan golfçü çekebileceklerini söyledi.

Bodrum'da turizm hareketliliğinin az olduğu "ölü sezon" olarak nitelendirilen ekim ve mayıs arasını kapsayan dönemde Antalya'da golf oynandığını sözlerine ekledi.




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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:28
  1. Antalya
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  3. Golf
  4. Muğla
  5. Nihat Özdemir
  6. TFF
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  8. Turizm
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