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"Dünyada en dürüst ve en güvenli seçimler, Türkiye’de yapılmaktadır"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözücüsü Bozdağ, "Türk halkı, başkalarının istediğini değil kendi istediğini Cumhurbaşkanı seçecektir.Herkes haddini de yerini de bilmelidir." dedi.

24 Nisan 2018 Salı 21:47
"Dünyada en dürüst ve en güvenli seçimler, Türkiye’de yapılmaktadır"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözücüsü Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada, "Dünyada en dürüst ve en güvenli seçimler, Türkiye’de yapılmaktadır. Aksini iddia, bühtandır.

Bu hakikatlere rağmen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin, Türkiye’de yapılacak 24 Haziran seçiminin AB kriterlerini taşımaması,seçim güvenliği ve OHAL nedeniyle seçimlerin erelenmesi çağrısı,kabul edilemez.

Bu çağrı,Türkiye’nin içişlerine ve seçimlerine açık müdahaledir." dedi.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 21:47
  1. bekir bozdağ
  2. cumhurbaşkanı

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