Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözücüsü Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada, "Dünyada en dürüst ve en güvenli seçimler, Türkiye’de yapılmaktadır. Aksini iddia, bühtandır.

Bu hakikatlere rağmen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin, Türkiye’de yapılacak 24 Haziran seçiminin AB kriterlerini taşımaması,seçim güvenliği ve OHAL nedeniyle seçimlerin erelenmesi çağrısı,kabul edilemez.

Bu çağrı,Türkiye’nin içişlerine ve seçimlerine açık müdahaledir." dedi.