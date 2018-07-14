Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişiminin ikinci yıldönümü dolayısıyla Fransa'da görev yapan yabancı medya mensuplarına yönelik bir basın toplantısı düzenledi.



Musa, darbenin ikinci yılında, rakamlarla gelişmeleri aktararak, "Dünyada en çok FETÖ'cüyü kabul eden ülke ABD'dir" dedi ve örgütün arkasında bir istihbarat biriminin olduğunu da bildiklerini söyledi.

Paris Büyükelçiliği'ndeki toplantıda yabancı gazetecilere darbe girişimi gecesi yaşananları anlatan Musa, "O gece yaşananların iyi anlaşılması gerekir. Darbe girişiminde bulunan örgüt bir terör örgütüdür" dedi.

Darbe girişimi gecesi, TBMM başta olmak üzere devlet binalarına ateş edildiğini, 2735 sivilin yaralandığını ve 259 kişinin de yaşamını yitirdiğini anlatan Büyükelçi Musa, "İki yıldır devam eden soruşturma sonunda, Türkiye darbe girişiminin boyutunu daha iyi anlamıştır" diye konuştu.

BYLOCK SAYESİNDE 250 BİN ÜYESİ DEŞİFRE EDİLDİ'

Darbe girişiminin "FETÖ diye adlandırılan Fethullah Gülen Terör Örgütü tarafından yapıldığını, darbe sırasında devlet hiyerarşisinin yok edildiğini ve FETÖ imamlarının üst düzey askerlere emir verdiğini" vurgulayan Musa, "FETÖ'cülerin kullandığı ByLock sayesinde 250 bin üyesi deşifre edilmiştir" dedi.

'ÖRGÜTE ÜYE 277 BİN POLİS TESPİT EDİLDİ'

İsmail Hakkı Musa, ByLock kullancılarına ek olarak, "FETÖ'ye ait elektronik bir hafıza kartının ele geçirilmesi sayesinde de, örgüte üye 277 bin polisin isimlerinin tespit edildiğini" anlattı. Musa, tespit edilen ve deşifre edilen bu isimlerden hareketle soruşturmaların sürdüğünü ve karşılarında devlet kurumlarındaki stratejik pozisyonları ele geçirerek devlete zarar vermek isteyen bir örgüt olduğunu belirterek, Türkiye'nin devlet kurumlarını bu örgütün eline bırakamayacağını, bu örgütle mücadelede kararlı olduklarını söyledi.

'16 ÜLKEDE FETÖ OKULLARI KAPATILDI'

Darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından cemaat üyelerinin bazılarının yurt dışına kaçtığını anlatan Musa, "FETÖ ile mücadele kapsamında 126 bin 655 devlet memuru görevlerinden ihraç edildi, bunlardan bazıları yurtdışına kaçtı, bazıları ise hapis cezasına çarptırıldı" dedi. Türkiye'nin talebiyle, 16 ülkede faaliyet gösteren FETÖ okulları ve kurumlarının kapatıldığını da sözlerine ekledi.



Yurt dışına kaçan cemaat üyelerinin en çok ABD, Almanya ve Yunanistan'a kaçtığını belirten Büyükelçi İsmail Hakkı Musa, "Dünyada en çok FETÖ'cüyü ülkesinde kabul eden ABD'dir" dedi.

Fransa'da da çok sayıda ‘FETÖ'ye bağlı eğitim merkezi ve yapıların olduğuna' vurgu yapan Büyükelçi, "Bu yapının arkasında bir istihbaratın olduğunu biliyoruz. Bu istihbarat bu yapıyı finansal ve yapısal olarak destekliyor" diye konuştu.

Örgütün dünyada pek çok yerden destek aldığını öne süren Musa, "Fransız makamlarına FETÖ'nün ülkedeki yapılanmaları hakkında bilgi verdiğini ve bazı FETÖ'cü işadamlarının mal varlıklarına el konulmasını istediğini" ancak kendilerine geri dönüş yapılmadığını da anlattı.

Bir gazetecinin, "Darbe girişiminin üzerinden iki yıl geçti, neden hala gözaltı, tutuklamalar ve ihraçlar sürüyor? " sorusuna Musa, örgüte mensup kişilere yönelik soruşturmaların zaman aldığını, bu yüzden bazı bilgilerin sonradan ortaya çıktığını kaydetti.

Darbe girişiminin ardından getirilen OHAL uygulamasını da kaldırma kararı alındığını belirten Musa, bunun uzun soluklu bir mücadele olduğunu ve 'Türkiye'de FETÖ ile mücadelenin devam edeceğini' sözlerine ekledi.