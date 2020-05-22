Dünyada en çok bal Orta Afrika Cumhuriyeti'nde tüketiliyor

ANKARA (AA) - MUHAMMET TARHAN - Dünyada en çok bal üretimi, bal arısı nüfusunun en yoğun olduğu Asya kıtasında yapılırken, Orta Afrika Cumhuriyeti en çok bal tüketen ülke konumunda yer alıyor.

AA muhabirinin Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) derlediği bilgilere göre, dünyada 2007'de 75 milyon kovan civarında olan bal arısı nüfusunun, 2017'de 85 milyon kovanın üzerine çıktığı tahmin ediliyor.

Bir bal arısının çalışma mevsiminde ortalama ömrü yaklaşık 1,5 ay olurken, diğer mevsimlerde yaklaşık 2,5 ay olduğu biliniyor.

Arı kolonisi ise ilkbaharda en fazla 15 bin ve yaz aylarında 80 bin arıdan oluşuyor.

İnsanların sindirim sürecinde katalizör görevi gören bazı enzimleri içeren bal, cildin iyileşme sürecini hızlandırmak amacıyla yaralar ve ülserler için bir pansuman olarak da kullanılıyor.

Dünya çapında 300'den fazla monofloral bal tipi bulunurken, spesifik botanik kökeni nedeniyle tropikal bal daha yüksek polen ve nem içeriğine sahip.



- En fazla bal arısı ve bal üreticisi Asya kıtasında

Dünya çapında 2007'de yaklaşık 75 milyon kovan olan bal arısı nüfusunun, 2017'de 85 milyon kovanın üzerine çıktığı tahmin ediliyor.

Bal arısı nüfusunun çoğu Asya kıtasında bulunurken (50 milyon kovana yakın), bunu sırasıyla Avrupa ve Afrika, Amerika, Okyanusya ile Avustralya ve Yeni Zelanda izliyor.

Öte yandan, 800 tondan fazla üretimle Asya kıtası 2017'de en fazla bal üretilen kıta konumunda olurken, Afrika ve Okyanusya bu grafiğin en altında yer alıyor.

- En çok bal Orta Afrika Cumhuriyeti'nde tüketiliyor

Dünyada en çok bal tüketimi, kişi başına günlük 9,62 gram ile Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yapılırken, bunu Yeni Zelanda (5,55 gram), Slovenya (4,4 gram) ve Yunanistan (4,24) takip ediyor.

Türkiye ise dünyada en çok bal tüketimi yapılan ülkeler listesinde, kişi başına günlük 3,33 gram ile 7'nci sırada yer alıyor.

İtalya ise dünyada 30'dan fazla bal çeşidi üreten tek ancak aynı zamanda en az bal tüketen ülke konumunda bulunuyor.



- Polen taşıyıcıları tehdit altında

Yaban arılarının 20 bin farklı türü bulunurken, bazı kelebek türleri, güveler, eşek arıları, böcekler, kuşlar, yarasalar ve diğer omurgalılar da polen taşımada katkıda bulunuyor.

Polen taşıyıcıları, meyve ve tohum üreten ürünlerin yüzde 75'inin polen yaymasına katkıda bulunurken, biyoçeşitlilik ile gıda üretimini artırıyor ve ekosistemleri korumada yardımcı oluyor.

Dünya çapında omurgalı polen taşıyıcı türlerinin yüzde 16,5'i ve omurgasız taşıyıcı türlerinin (özellikle arılar ve kelebeklerin) yüzde 40'ının yok olma tehlikesi altında olduğu belirtiliyor.



- Arı kovanının içi

Her arı kovanından yılda yaklaşık 20 kilogram bal alınabilirken, alınan bal, beyazdan koyu kahverengi ve siyaha kadar çeşitli renklerde olabiliyor.

Arı kovanında, serin kış döneminde arılar tarafından yiyecek olarak saklanan balın dışında, çeşitli ürün ve maddeler de bulunuyor.

Polen, arı sütü, propolis, zehir, balmumu, kraliçe arı ve arı sürüsü, arı kovanının içerisinde farklı görevlerle yer alıyor.