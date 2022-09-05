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Gündem Dünyada bir ilk: Ve Küreselci şeytanların istediği oldu!
Gündem

Dünyada bir ilk: Ve Küreselci şeytanların istediği oldu!

Davos’un iklim politikalarını kabul ederek hayvan çiftliklerini kapatmak üzere çalışmalara başlayan Hollanda hükümeti, dünyada ilk bir uygulama gerçekleştirdi ve et reklamlarını yasakladı. Hollandalı çiftçiler ise 2 aydır sokakta.

Yeniakit Publisher
2022-09-05 20:24:00 - 2022-09-05 20:25:51
Dünyada bir ilk: Ve Küreselci şeytanların istediği oldu!

Dünya Ekonomik Forumu Davos, Bill Gates ve George Soros, “iklim değişikliği ile mücadele” bahanesiyle, et yemeyi bitirmek ve onun yerine yapay et ile böcek tüketimine geçmek için bir dizi plan hazırladı.

Hollanda hükümeti, Davos’taki iklim planını uygulamaya geçiren ilk ülke oldu. Hayvan çiftliklerinin kapatılacağı ve dana etinde kısıtlamaya gidileceği açıklandı. Gerekçe olarak “nitrojen salınımını azaltma” gösterildi.

BBC Türkçe muhabiri Yusuf Özkan’ın haberine göre, Hollanda’nın Haarlem şehrinde et ürünlerinin reklamları yasaklandı.

Hollanda’nın Haarlem şehrinde et reklamları yasaklandı. Uygulama, dünyada ilk olarak tarihe geçti.

Et reklamlarının yasaklanması önerisi kabul edildi

ABD ve NATO’ya yakınlığı ile bilinen Yeşil Sol Parti (GL), il meclisine “İklim kriziyle mücadele” kapsamında, et reklamlarının yasaklanması önerisinde bulundu.

Öneri, diğer partilerin de oyuyla kabul edildi. Yeşiller ve Muhafazakarlar, küreselcilerin iklim anlaşmasında buluşarak öneriyi Haarlem İl Meclisi’nden geçirdi.

2024’ten itibaren Hollanda’nın Haarlem şehrinde et, et ürünleri, tavuk ve havai fişek reklamları yer almayacak.

Küreselcilerin planı kabul edildi

Küreselciler, Davos’ta “iklim kriziyle mücadele” bahanesiyle, "hayvansal ürünlerin tüketilmemesi" ve bunun yerine "böcek yenmesi" planını gündeme getirdi. Plan, Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kabul edildi.

Böcek ve yapay et endüstrisinin arkasından George Soros, Bill Gates, Jeff Bezos vb. küreselci milyarderler çıktı.

Citi Group bankası üzerinden hazırlanan iklim krizi raporlarında, “dünyayı kurtarmak” için “et yemenin bırakılması, vegan beslenme ve böcek yemeye geçilmesi” önerildi.

Ancak Oxfam ve benzeri kuruluşların raporlarında, dünyadaki iklim krizinin sorumlusunun et yiyen halk değil, zenginler olduğu ortaya çıktı.

İklim krizinin sebebi yüzde 10'a giren zengin ülkeler

Petrol, kimya, kozmetik, madencilik vb. sektörler, özel jetler, lüks tüketim ve silah sanayisi ile dünyanın en zengin yüzde 10’u, iklim krizinin yüzde 50’sinden sorumlu.

Dünyanın en fakir yüzde 50’sinin iklim krizindeki payı ise sadece yüzde 7.

Hollandalı çiftçiler 2 aydır sokakta

Hollandalı çiftçiler, hükümetlerinin Davos’ta imzaladığı iklim politikalarına karşı ayaklandı.

2 aydır traktörleriyle yolları kapatan çiftçiler, Hollanda polisinin gaz fişeği, gerçek mermi ve copla yaptığı müdahalelere direndi.

Hollandalı çiftçilerin ardından İspanyol ve Alman çiftçiler de ayaklanarak, küreselcilerin iklim politikasına karşı çıktı.

Üç ülkede de çiftçi eylemleri devam ediyor.

Kaynak: Odatv

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