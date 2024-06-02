Dünyada bir ilk! Rüzgar türbininde devrim

Voodin Blade Technology adlı Alman şirket, dünyada ilk kez ahşap kanatlı rüzgar türbini kurulumu yaptı. Bu yeni türbinler tamamen biyolojik olarak parçalanabilen laminat kaplama keresteden yapılıyor. Bildiğiniz gibi, bugüne kadar rüzgar türbinleri genellikle fiberglas ve diğer sentetik malzemelerden üretiliyordu. Peki neden sentetik değil de ahşap? Şirketin bu soruya iyi bir cevabı var…

Alman şirket, rüzgar türbini için kullanılan sentetik malzemelerin tamamen çöp olacağını düşünüyor. Verilen bilgilere göre, bu malzemeler geri dönüştürülemez ve genellikle ömürlerinin sonunda çöplüklere gidiyor. Ahşap ise doğanın bize sunduğu, çevreye zarar vermeden geri dönebilen harika bir malzeme.

Voodin Blade Technology CEO’su Tom Siekmann, “Çoğu kanat ömrünü tamamladığında toprağa gömülür veya yakılır. Bu hızla devam edersek, 2050 yılına kadar 50 milyon ton kanat malzemesi atığı ile karşı karşıya kalacağız. Bizim çözümümüzle, yeşil enerjinin gerçekten mümkün olduğunca yeşil olmasını sağlamak istiyoruz,” diyor.

Ahşap, doğaya daha az zarar verdiği için gerçekten de daha sürdürülebilir bir seçenek gibi görünüyor. Şirketin aktardığına göre, Ahşap kanatlı rüzgar türbini sadece çevre dostu değil, aynı zamanda oldukça dayanıklı. Voodin’in testlerine göre, bu kanatlar fiberglas türbinlere göre daha uzun ömürlü ve deniz koşullarında daha iyi performans gösteriyor.

Rüzgar enerjisi zaten temiz bir enerji kaynağı ama bu tür yeniliklerle daha da çevreci hale geliyor. Ahşap tabanlı türbinlerin bir diğer avantajı da üretim ve taşıma maliyetlerinin daha düşük olması. Yerel üretim imkanları ve süreç otomasyonu sayesinde maliyetler daha da azaltılabiliyor.

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