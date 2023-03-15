Dünyada bir ilk! Bakın midyeden ne üretildi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Fizik Bölümü öğretim üyeleri tarafından dünyada ilk olarak beyaz kum midyesi kabuğundan yangın söndürücü toz üretildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof Dr. Hasan Baltaş ve bölümün öğretim üyeleriyle birlikte dünyada ilk olan bir projeye imza atıldı. 4 yıllık çalışmanın ardından alınan sonuçla birlikte Türkiye’nin yangın söndürücü tozlarda ihracatını azaltabilecek atık malzeme olan beyaz kum midyesi kabuğundan doğal, yerli, milli ve düşük maliyetli yeni yangın boğucu biyolojik toz üretildi. Üretilen yangın boğucu biyolojik toz, metal yangınlarının söndürülmesinde eriyerek yapışmaması ve yangın söndürüldükten sonra kolay bir şekilde temizlenmesi ile dikkat çekiyor.

Dünyada ilk olma özelliği taşıyor

Yaptıkları çalışma ile ilgili bilgi veren Prof Dr. Hasan Baltaş, yapılan yangın söndürücü tozun dünyada bir ilk olduğunu belirterek “Biz bu çalışmayı 4 yıldır yapıyoruz. Son noktaya getirdik. Öncelikle Türkiye’nin yangın söndürücü tozlarda yurt dışına bağlı olduğunu biliyoruz. Tozun yüzde 95 ithal edildiği için bu da Türkiye ekonomisine büyük bir mali yük getirmekte. Biz bu sorunu çözmek ve kullandığımız malzeme olan atık midye kabuğunu kullanarak biz hem atık sorununu çözmek hem de çevreye döküldüğünde zararlı olduğu için bu sorunu ortadan kaldırmak amacıyla midye kabuğunu kullanarak yeni bir yangın boğucu toz elde ettik. Deniz canlısı olan midye kabuğundan bizim tarafımızdan üretildi. O yüzden de dünyada bir ilk olarak nitelendirdik. Fikir olarak da Türk Patent Kurumu'na müracatımızı yaptık, sonuçlarını bekliyoruz. Amacımız, bu ürünü ticarileştirmek ve ülkemize yerli ve milli yangın boğucu toz olarak kullanılarak ithalatın önüne geçmek” şeklinde konuştu.



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