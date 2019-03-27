KAHRAMANMARAŞ (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Dünyada bir e-ticaret ve teknolojik dönüşüm yaşanırken bunu kaçırma şansımız yok. Bu treni kaçıramayız. Bu trenin lokomotifi olmak zorundayız. Burada bizlere iş düştüğü kadar size de iş düşüyor. İş adamlarımızın yanındayız." dedi.

Pekcan, Ticaret Bakanlığınca Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Bölgesel İstişare Toplantısı'nda, Türkiye'nin önümüzdeki 10 yılda hedefinin orta gelir düzeyinden kurtulup yüksek gelir düzeyindeki ülkeler grubunu çıkmak olduğunu belirtti.

8 ayda 21 ilde ihracat destek ofisleri kurduklarını ve bunları 81 ile yayacaklarını dile getiren Bakan Pekcan, bakanlık olarak il il saha ziyareti yaptıklarını, esnafın önerilerini alıp mutlaka geri dönüş yaptıklarını söyledi.

Pekcan, istişare toplantılarına seçim sonrası da devam edeceklerini belirterek, "Ticaretin önündeki engelleri kaldırmakta kararlıyız." dedi.

Dünyada küresel ekonomiye yön veren yenilikçi firmaların kurucularının hemen hepsinin genç girişimciler olduğuna dikkati çeken Pekcan, İhtisas Serbest Bölgelerinde teknoloji seraları kurmaya kararlı olduklarını, buralara uluslararası yatırımcıları da çekmek üzere vergi avantajı ve ihracat teşvikleri vereceklerini belirtti.

Kadın istihdamının da önemine değinen Pekcan, "Türkiye'de kadın istihdamının oranı yüzde 34. 10 sene önce yüzde 24'müş ve dünya ortalaması ise yüzde 50. OECD ülkelerinde yüzde 52, gelişmiş ülkelerde yüzde 60-70'lerde. Birleşmiş Milletler, 'Eğer kadın istihdamı erkek istihdamıyla eşit olursa o ülkelerin milli gelirinde yüzde 20 artış olacak.' diyor. Demek ki bizim kullanamadığımız bir potansiyel var. Kadınlarımızın da iş dünyasına katılımıyla niçin milli gelirimizde yüzde 20 gibi bir artışı görmezden gelelim." dedi.

Pekcan, Eximbank'ın 2018'de 100 dolarlık ihracatın yüzde 26'sını finanse ettiğini, 2019'da bunu yüzde 27-28'e çıkarmayı planladıklarını söyledi.

Eximbank'ın herhangi bir kamu bankası olmadığını dile getiren Pekcan, OECD kurallarına göre hareket ettiklerini söyledi.

Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

"Hedefimiz Türkiye'yi ticaretin en kolay, en hızlı, en güvenilir yapıldığı dünyadaki az sayıdaki ticari merkezlerden birisi yapmak. Bu doğrultuda çalışmalarımız dijitalleşme üzerine devam ediyor. Bugün bir hayali gerçekleştirdik. Bununla çok gururluyum. En çok takip ettiğim projelerden birisiydi. Türkiye'de biz kağıtsız ihracatı gerçekleştirdik bugün elektronik gümrükle beraber. Şu anda 4 gümrüğümüzde fiilen uygulamaya başladık. Artık gümrük işlemlerini ofisinizden yapabileceksiniz. Gümrük memuruyla beyannameyi açan arasındaki tek irtibat noktası aranızdaki bilgisayar. Her şey kayıt altında. Her şey bilgi işlem üzerinden yapılacak. Bundan sonraki projelerimizde de sizlerin ihtiyaçlarını göz önüne alarak projelerimizin çalışmasına ve yeni projeler üretmeye devam edeceğiz."

- "Cumhuriyet tarihinde ilk defa"

Küresel ekonominin bir yavaşlama sürecinde olduğunu fakat Türkiye'nin buna rağmen önemli çalışmalar yaptığını ifade eden Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küresel ekonomi, küresel ticaret, Avrupa Birliği, en büyük ticaret ortaklarımızın durumu nereye gidiyor. Ona göre değerlendirin. Bu şartlar altında dahi 2018'de Cumhuriyet tarihi rekoru kırarak 168 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bundan da öte ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranını yüzde 75'e çıkarttık. 2019 ocak-şubat ayında ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranını yüzde 87'ye çıkarttık. Sadece ocak-şubat ayında dış ticaret açığını biz 10,8 milyar dolar aşağı çektik. Yani ülkemizin 10,8 milyar dolar dış finansman ihtiyacını azaltmış olduk. Bu dönemde yaptığımız bu çalışmalar Türkiye'nin büyümesine de katkı sağlıyor. Bütün bu küresel koşullarda, ağustos-eylül ayındaki doların spekülatif çıkışlarında Türkiye 2018'de yüzde 2,6 oranında büyümüştür. Bu büyümeye dış ticaretin katkısı üçüncü çeyrekte 6,73, dördüncü çeyrekte 9,7 olmuştur. Ayrıca dış ticaretimizin milli gelire oranı Cumhuriyet tarihinde ilk defa yüzde 49,9'a ulaşmış durumdadır. Bu da demek ki bundan sonra ihracat Türkiye ekonomisi için çok daha önemli. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam edeceğiz."

E-ticaretin de önemine dikkat çeken Pekcan, "Dünyada bir e-ticaret ve teknolojik dönüşüm yaşanırken bizim bunu kaçırma şansımız yok. Biz bu treni kaçıramayız. Biz bu trenin lokomotifi olmak zorundayız. Burada bizlere iş düştüğü kadar size de iş düşüyor. Biz bakanlık olarak iş adamlarımızın yanındayız." diye konuştu.

Pekcan, toplantının ardından AK Parti'nin Dulkadiroğlu'ndaki seçim bürosunu ve esnafı ziyaret etti.