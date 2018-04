Dünyada 5 kişiden biri sırt ağrısı çekiyor

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Aybars Akkor, sırt ağrılarının nedenlerini ve tedavisini anlattı:

“Sırt ağrıları her insanın ortak sorunu... Günümüzde tüm dünyada her beş insandan biri sırt ağrısı çekiyor. Sırt ağrıları yaşamı olumsuz yönde etkileyen ve işgücü kaybına neden olan çok ciddi rahatsızlıklara yol açabiliyor. Aslında sırt ağrılarının nedeni sırtımızda omurganın her iki yanında bulunan kasların gerilmesidir. Bu gerilmenin en önemli nedeni ise strestir. Strese girdiğimizde ilk önce boyun kaslarımız gerilir. Bu gerilme sonucunda C harfine benzeyen boyun omurgamız düzleşir, omuz ve sırta giden sinirlerin çıkışları daralır, sinirler baskı altında kalır.

Bu baskı ile birlikte sırttaki kaslar gerilerek ağrıya neden olur. Fibrozit denilen bu topaklanmalar en ufak bir yorgunlukta, ağır kaldırma sonucunda, klima ya da vantilatör altında uzun süre kalma durumunda dayanılmaz ağrılara neden olur. Kas gerginliğini azaltmak için farkında olmadan sırt kamburlaştırılır, bu da kalıcı şekil bozukluklarının oluşmasına neden olur.” Dedi



SIRT AĞRILARINDAN UYGULANAN TEDAVİLER NELERDİR?

“İlk olarak sırttaki ağrının sebebi tespit edilmelidir. Ağrının boyundan mı, sırt kaslarından mı kaynaklandığı yoksa başka bir hastalığın mı neden olduğu bilinmelidir. Unutulmamalıdır ki akciğer hastalıkları, safra kesesi ve mide rahatsızlıkları da sırt ağrısı yapabilir. Teşhis öncelikle fiziki muayene, şikayetlerin dinlenmesi sonra da MR, BT ve direkt grafi incelemeleri ile konulması gerekir. EMG de teşhis konulmasında yardımcı olur. Teşhisin ardından öncellikle sırt kaslarının gevşetilmesi gerekir. Bu gevşetme en etkili olarak kyroprakti ve manuel terapi ile yapılır. Ayrıca fibrozitler teker teker tespit edilip yok edilebilir. Bunun için sırta minik iğneler ile yapılan mesoterapi tedavisi de uygulanabilir.” Şeklinde konuştu.



STRESİ HAYATINIZDAN ÇIKARIN

“Tüm bu tedavilerle birlikte stres etkeni de ortadan kaldırılmalıdır. Mümkünse hastanın yaşamında stresi körükleyen unsurlardan uzaklaşmak, tatile çıkmak ve keyif alınan işlere daha uzun zaman ayırmak oldukça fayda sağlar. Tedavi bitiminde sırt kaslarını güçlendirecek birtakım egzersizler yapmak gerekir. Ayrıca gündelik hayatta bazı hareketleri yapmaktan kaçınmak gerekir. Yerden bir şey alırken eğilmek yerine çömelmek, yukarı doğru uzanmak yerine bir şeyin üstüne çıkıp işi görmek sırt ağrısı riskini azaltır.” İfadelerini kullandı.

POZİSYON DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT EDİN

“Ayrıca uzun süre oturulması gereken işlerde sürekli pozisyon değiştirmek, en geç yarım saatte bir dolaşmak, aynı yerde ayakta durmaktan kaçınmak, televizyon seyrederken ya da gazete okurken sırtı ve başı dayayacak koltukları tercih etmek dikkat edilmesi gereken unsurlar arasındadır. Ayrıca unutulmamalıdır ki keyifliyken yapacağımız ters hareketlerden bir sıkıntı doğmaz, ama stresliyken yapacağımız her hızlı ve ters hareket sağlığımızı ciddi olarak etkiler.” Dedi.