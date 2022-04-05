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Spor Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Müslüman mı oldu?
Spor

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Müslüman mı oldu?

Fransa Ligue 1'de en yakın rakibi Marsilya'nın 12 puan önünde lider durumda bulunan ve şampiyonluğu bekleyen PSG'de yıldız futbolcular Kylian Mbappe ve Achraf Hakimi, iftarda bir araya geldi. Hakimi'nin yemek öncesi Mbappe ile birlikte yaptığı paylaşım soruları da beraberinde getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 13:07:00 -
Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Müslüman mı oldu?

Fransa Ligue 1'de en yakın rakibi Marsilya'nın 12 puan önünde lider durumda bulunan ve şampiyonluğu bekleyen PSG'de yıldız futbolcular Kylian Mbappe ve Achraf Hakimi, iftarda bir araya geldi. Hakimi'nin yemek öncesi Mbappe ile birlikte yaptığı paylaşım soruları da beraberinde getirdi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda iki maç sonunda Real Madrid'e toplamda 4-2'lik skorla elenen ancak açık ara liderliğini sürdürdüğü Fransa Ligi'nde şampiyonluk için gün sayan PSG'nin yıldızlarının dün akşam yaptıkları paylaşım, futbolseverlerde merak uyandırdı.

PSG'nin yıldız futbolcuları Kylian Mbappe ve Achraf Hakimi, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla gündeme oturdu.

Takımın sağ beki Hakimi, Instagram hikayesinden paylaştığı videoda Kylian Mbappe'ye yer verdi.

İFTARA KATILDI

"Ramazan enerjisi" yazısıyla paylaşına videoda Mbappe'nin iftarda bir demlikten bardaklara içecek doldurduğu gözüktü. Mbappe'nin bu işlemi yaparken heyecanlı ve mutlu olduğu gözlendi.

MÜSLÜMAN MI OLDU?

Hristiyan olduğu bilinen Fransız yıldız Mbappe'nin Ramazan ayı paylaşımında ve iftarda yer alması sosyal medyada "Acaba Müslüman mı oldu?" sorularını beraberinde getirdi.

Mbappe'den bu sorulara henüz bir cevap gelmedi.

 

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