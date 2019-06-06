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Dünyaca ünlü yazardan İstanbul Havalimanı yazısı! Öve öve bitiremedi

Forbes dergisinin dünyaca ünlü seyahat yazarlarından Amber Gibson, havacılık tarihine geçen İstanbul Havalimanı'nı öve öve bitiremedi.

06 Haziran 2019 Perşembe 21:24
Dünyaca ünlü yazardan İstanbul Havalimanı yazısı! Öve öve bitiremedi

Forbes'ın ünlü seyahat yazarı Amber Gibson, son yazısında İstanbul'un 3. havalimanı olan İstanbul Havalimanı'nı konu aldı.

Yapım aşamasında pek çok engellemeyle karşılaşan ve Türkiye içerisinde bazı kesimler tarafından ağır eleştirilere maruz kalan havalimanı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Amber Gibson, deneyimlediği Business Class salonu ile ilgili detaylı bir yorum yazısı yazdı.

Türk yemeklerine hayran kaldı

Salonların kapasitelerinin 765 kişi olduğunu ve tam kapasite çalıştığında dahi yeterli alana sahip olduğuna dikkat çeken Gibson, havalimanında servis edilen yemekleri ise öv öv bitiremedi. Özellikle yemeklerin kalitesi ile ilgili yorumlarda bulundu ve "Sabah kahvaltısında menemen, ıspanaklı veya beyaz peynirli gözlemeler çok lezzetli" yazdı. Geleneksel yemeklerin başarısını dile getiren Gibson, özellikle mantıyı çok beğendiğini söyledi.

"Müzenin size gelmesi çok havalı"

Gibson, havalimanının sadece maddi anlamda değil aslında kültürel anlamdaki derinliğine de değindiği yazısında, "Salonda, İstanbul Modern Sanat Müzesi ile ortaklaşa, 16 modern ve çağdaş Türk sanatçının 38 eserinden oluşan bir koleksiyon sergileniyor. Doğrudan dizüstü bilgisayarınızla ilgilenmek yerine düşünceli ve kültürel açıdan zenginleştirici bir şey yapmak güzel bir fırsattır. Kısa bir konaklama sırasında müzeyi ziyaret etmek için vaktiniz yoksa, müzenin size gelmesi çok havalı" yazdı.

"Tek eksik ücretsiz manikür"

Gibson, Türkiye'deki çeşitli siyaset ve iş çevreleri tarafından eleştirilere maruz kalan 3. havalimanı ile ilgili tek eksiğin "ücretsiz manikür ve Türk dondurması" olduğunu belirtti.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 21:24
  1. Forbes Der
  2. Amber Gibson
  3. İstanbul Havalimanı
  4. Köşe yazısı
  5. seyahat yazısı
  6. İstanbul Havalimanına büyük övgü

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