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Ekonomi Dünyaca ünlü varlık yöneticisi Amundi, Türk lirasına yeniden yatırım yapmaya başladı! Bomba Türkiye açıklaması
Ekonomi

Dünyaca ünlü varlık yöneticisi Amundi, Türk lirasına yeniden yatırım yapmaya başladı! Bomba Türkiye açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-11-28 19:29:00 - 2023-11-28 20:17:17
Dünyaca ünlü varlık yöneticisi Amundi, Türk lirasına yeniden yatırım yapmaya başladı! Bomba Türkiye açıklaması

Türkiye trilyon dolar değerinde varlık bulunan Paris merkezli şirketin radarında! Tam anlamıyla yatırım yapmadı ancak para birimine karşı uzun süredir sürdürdüğü bahisleri tersine çevirerek bu yönde ilk adımını attığını söyledi.

Yönetiminde 2 trilyon dolar değerinde varlık bulunan Paris merkezli şirket, TL'nin hakkında henüz tam anlamıyla yatırım yapmadı ancak para birimine karşı uzun süredir sürdürdüğü bahisleri tersine çevirerek bu yönde ilk adımını attığını söyledi.

Reuters’in haberine göre, Avrupa’nın en büyük ve dünyanın ilk 10 varlık yöneticisi arasında yer alan Amundi, ülkenin yıl ortasındaki seçimlerden bu yana gösterdiği toparlanma çabalarından etkilenerek Türk lirasına yeniden yatırım yapmaya başladı.

Yönetiminde 2 trilyon dolar değerinde varlık bulunan Paris merkezli şirket, TL’nin düşmeye devam etmesi nedeniyle henüz tam anlamıyla yatırım yapmadı ancak para birimine karşı uzun süredir sürdürdüğü bahisleri tersine çevirerek bu yönde ilk adımını attığını söyledi.

Amundi’nin Gelişmekte Olan Piyasalar Sabit Gelir Eş Başkanı Sergei Strigo, geçen hafta Türkiye’de faiz oranının 500 baz puan artırılarak %40’a çıkarılmasının “çok olumlu” olduğunu ve enflasyon sorunuyla mücadeledeki ciddiyetin bir işareti olduğunu ifade etti.

Reuters’a konuşan Strigo, “Türk lirasındaki düşük ağırlığımızı birkaç hafta önce kapatmaya başladık,” diyerek para birimi hakkında daha olumlu bir görüş alma sürecine atıfta bulundu.
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Strigo, “Henüz tahsisi artırmaya hazır değiliz ama kesinlikle radar ekranımızda” diye konuştu.

Amundi, değişimini resmen ilan eden ilk büyük fon olsa da, diğer yabancı yatırımcılara ve bankacılara göre suları test etmekte yalnız değil.

Yatırım bankası JPMorgan geçtiğimiz haftalarda döviz forward işlemlerini tavsiye etti ve bazı yatırımcılara göre hem kendisi hem de rakibi Goldman Sachs agresif bir şekilde 1-10 yıl vadeli Türk devlet tahvilleri satıyor.

paraanaliz'in aktardığı haberde: Ancak son dört yılda dört merkez bankası başkanının görevden alınması da dahil olmak üzere Erdoğan’ın öngörülemezliğinin izleri, uluslararası fonların bir grup olarak lira cinsinden devlet tahvillerinin %1’inden daha azına sahip olduğu anlamına geliyor. Strigo, “2024’ün en ilginç hikayelerinden biri olabilir,” diyerek politika değişikliğinin kalıcı olması halinde yatırımcı iştahının kitlesel olarak geri dönebileceğine işaret etti.

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