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Aktüel Dünyaca ünlü Türk yönetmen Vatikan'da Papa ile buluştu: Bütün oklar onu gösterdi, gündem oldu
Aktüel

Dünyaca ünlü Türk yönetmen Vatikan'da Papa ile buluştu: Bütün oklar onu gösterdi, gündem oldu

Yeniakit Publisher
2023-06-26 09:52:00 - 2023-06-26 09:53:39
Dünyaca ünlü Türk yönetmen Vatikan'da Papa ile buluştu: Bütün oklar onu gösterdi, gündem oldu

Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in yeni görüşmesi gündeme bomba gibi düştü! Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francesco’nun İtalya’daki davetine katıldı. Neden katıldığı merak konusu oldu!

Ferzan Özpetek, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francesco’nun İtalya’daki davetine katıldı. Vatikan Müzesi’nde yapılan ve 200 sanatçının katıldığı davette ünlü yönetmene Papa Francesco özel ilgi gösterdi.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francesco, aralarında yönetmen Ferzan Özpetek’in bulunduğu, sanat dünyasının 200 önemli ismini kabul etti.

Vatikan Müzesi’nin çağdaş ve modern sanat koleksiyonunun açılışının 50’nci yılı nedeniyle gerçekleşen etkinliğe katılanlar arasında Marco Bellocchio, Roberto Saviano, Anselm Kiefer, Anish Kapoor, Ken Loach, Andres Serrano gibi ünlü isimler vardı.

Yeniçağ'ın haberine göre, Papa Francesco yaptığı konuşmada, “Bakan ve hayal eden gözlersiniz” dediği ünlü konuklarına, “Sadece bakmak yetmez, hayal kurmak da gerekir” dedi.

İtalya Kültür ve Eğitim Bakanı Kardinal Jose Tolentinode Mendonça’nın kilisenin sanat ve sanatçıların dostu olduğunu vurgulamak istedikleri için düzenlediklerini belirttiği etkinlikte Ferzan Özpetek’e ilgi yoğundu.
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Papa’nın da samimiyetle karşıladığı Ferzan Özpetek için İtalyan basını, “iki kültürü birleştiren yönetmen. Sanatı insanın ruh halini etkiliyor, çok önemli bir iş yapıyor. İnsanlara iyi geliyor” yorumunu yaptı.

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Yorumlar

fetula’nın yolunda

fetula da pipi’yi ziyarete gitmişti; hıristiyan olursa belki daha yararlı olur düşüncesiyle..

Vatandaş

Vatikan boşuna bu sapıkları davet etmez ....
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