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Otomotiv Toyota duyurdu: 2 milyondan fazla müşterimizin araç verisi sızmış olabilir! İnsan haklarını resmen tehdit ediyor
Otomotiv

Toyota duyurdu: 2 milyondan fazla müşterimizin araç verisi sızmış olabilir! İnsan haklarını resmen tehdit ediyor

Yeniakit Publisher
2023-05-12 20:50:00 - 2023-05-12 20:58:34
Toyota duyurdu: 2 milyondan fazla müşterimizin araç verisi sızmış olabilir! İnsan haklarını resmen tehdit ediyor

Japon otomobil üreticisi, yaklaşık 2,15 milyon kullanıcının araç verilerinin Kasım 2013'ten geçen nisan ortasına kadar yaklaşık on yıl boyunca kamuya açık bırakıldığını söyledi.

Japonya'da 2 milyon Toyota müşterisinin araç verilerinin sızmış olabileceği ortaya çıktı.

Japon otomobil üreticisi, yaklaşık 2,15 milyon kullanıcının araç verilerinin Kasım 2013'ten geçen nisan ortasına kadar yaklaşık on yıl boyunca kamu erişimine açık bırakıldığını söyledi.

Şirket, bulut ortamındaki bir ayar hatasına atfedilen sızıntının, araç konumları ve araç tanıma cihazlarının numaralarını da kapsayabileceğini, ancak kötü niyetli kullanımla ilgili herhangi bir bilgi rapor edilmediğini açıkladı.

Etkilenen müşterilerin 2012 yılının başından 17 Nisan'a kadar T-Connect ağ hizmetine kaydolanları kapsadığını belirten Toyota, endişeye neden oldukları için özür diledi.

Ayrıca, Toyota'nın üst sınıf markası Lexus araç sahiplerine acil durum desteği gibi özellikler sağlayan benzer bir hizmet G-Link kullanıcılarının da sızıntıdan etkilendiği belirtildi.
Toyota, sorunun ortaya çıkmasının ardından verilere dışarıdan erişimi engellemek için adımlar atıldığını ve şirket tarafından yönetilen tüm bulut ortamlarına yönelik bir soruşturmanın devam ettiğini söyledi.
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