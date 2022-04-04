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Spor Dünyaca ünlü teknik adam kötü haberi duyurdu
Spor

Dünyaca ünlü teknik adam kötü haberi duyurdu

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis Van Gaal'in prostat kanserine yakalandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 11:27:00 -
Dünyaca ünlü teknik adam kötü haberi duyurdu

Hollanda Milli Takım teknik direktörü Louis Van Gaal, prostat kanserine yakalandığını açıkladı.

Haberi kendisi duyuran deneyimli teknik adam, 'Her Milli arada oyuncularım fark etmesin diye geceleri kamptan ayrılıyordum ve hastaneye gidiyordum. Sağlıklı olduğumu düşünüyordum ama değilmişim' diye konuştu.

Van Gaal hastalık hakkında da bilgi verirken, 'Prostat kanseri vakalarında yüzde 90 ölmüyorsunuz. Öldüren genellikle diğer başka hastalıkların tetiklenmesi oluyor. Hastaneye giderken arka kapıdan içeri girmeme izin verildi ve ayrıcalıklı tedavi gördüm. Tedavim harika bir şekilde yapıldı' açıklamasını yaptı.

70 yaşındaki Van Gaal, Hollanda Milli Takımı'nın yanı sıra Ajax, Barcelona, Bayern Münih, AZ Alkmaar, Manchester United'da görev yaptı.

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