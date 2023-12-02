Dünyaca ünlü şarkıcıdan Gazze'ye 2,5 milyon dolarlık yardım

"The Weeknd" sahne adıyla tanınan, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) İyi Niyet Elçisi sanatçı Abel Tesfaye, Gazze'ye 2,5 milyon dolarlık yardımda bulunacağını açıkladı. Yardım, 4 milyon gıda paketine tekabül ederek 173 bin Filistinliye iki haftalık gıda tedariki sağlayacak.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), "The Weeknd" sahne adıyla tanınan ünlü Kanadalı sanatçı ve WFP İyi Niyet Elçisi Abel Tesfaye'nin, Gazze'ye 2,5 milyon dolar yardımda bulunacağını açıkladı.

2,5 milyon dolar bağış

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı, "The Weeknd" sahne adıyla tanınan Abel Tesfaye alıkşlanacak bir harekete imza attı. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) İyi Niyet Elçisi olan Tesfaye, Gazze'ye 2,5 milyon dolarlık yardımda bulunma kararı aldı. WFP'den yapılan yazılı açıklamada, Tesfaye'nin Gazze'ye yönelik 2,5 milyon dolarlık yardımının yaklaşık 4 milyon gıda paketine tekabül ettiği, bu yardımın 173 bin Filistinliye iki haftalık gıda tedariki sağlayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA