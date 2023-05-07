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Gündem Dünyaca ünlü Reuters'tan Kılıçdaroğlu iddiası: Seçimi kazansa bile...
Gündem

Dünyaca ünlü Reuters'tan Kılıçdaroğlu iddiası: Seçimi kazansa bile...

Yeniakit Publisher
2023-05-07 10:02:00 -
Dünyaca ünlü Reuters'tan Kılıçdaroğlu iddiası: Seçimi kazansa bile...

İngiliz haber ajansı Reuters, "Bir vizyon sunamıyor" dediği Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde dahi; milliyetçiler, İslamcılar, laikler ve liberallerden oluşan muhalefet bloğunu bir arada tutmakta zorlanacağını yazdı.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesinde uluslararası medya kuruluşları son gelişmeleri takibi devam ediyor. Bu kapsamda İngiliz haber ajansı Reuters, Kılıçdaroğlu'nun merkeze alan bir analiz yayımladı.

"Kılıçdaroğlu seçim yarışında Erdoğan'ın gölgesinden çıkıyor" başlıklı, Daren Butler imzalı haberde, "Kariyeri boyunca Erdoğan'ın gölgesi arkasında takılan muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi yeni bir yola sokmaya zamanının geldiğine ve 20 yıl boyunca siyaseti domine eden adamın yaptıklarının çoğunu geri almaya zamanının geldiğine inanıyor" denildi.

Seçimler için, "Ülkenin modern tarihi için belki de en önemli seçim" yorumu yapılırken, anketlerde Kılıçdaroğlu’nun az bir farkla önde olduğu iddia edildi. "Muhalefet bloğunun ekonomi programını değiştirme ve parlamenter sisteme geri dönme sözü veriyor" denilirken, yerel seçimlerde elde edilen başarı hatırlatıldı.

Analizde yer alan bazı satır başları şöyle:
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"Kılıçdaroğlu bir vizyon sunamıyor"

"Muhaliflerin bazıları, Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan tarafından defalarca yenildikten sonra bir seçim kazanmak için kitleleri bir araya getirme yeteneğinin olmadığını ve Erdoğan sonrası dönem için bir vizyon sunmadığını söylüyor.

CHP seçimi, Erdoğan'ın iktidardaki AK Parti'sini İstanbul'da ve diğer büyük şehirlerde diğer muhalefet partisi seçmenlerinin desteği sayesinde mağlup ettiği 2019 zaferinin üzerine inşa etmek istiyor.

"Kazansa bile muhalefeti bir arada tutamayabilir"

Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinde Erdoğan'ı yenmek için Erdoğan'ın eski ekip arkadaşlarını aday göstermekten çekinmedi. Galip gelse bile Kılıçdaroğlu; milliyetçiler, İslamcılar, laikler ve liberallerden oluşan muhalefet ittifakını bir arada tutmakta zorlanacak. Kılıçdaroğlu'nun aday olarak seçilmesi, ittifakın ikinci büyük partisi olan İYİ Parti'nin lideri Meral Akşener'in kısa süreliğine masadan kalktığı 72 saatlik bir tartışmanın ardından gerçekleşti.

Birçok kişi Kılıçdaroğlu'nun, kampanya karizmasıyla bir düzineden fazla seçim zaferi kazanan ve ülkenin en uzun süre görev yapan lideri Erdoğan'ı yenip yenemeyeceğini merak ediyor. Ancak analistler, Erdoğan'ın medya ile mahkemeler üzerindeki ağırlığına ve hükümetin seçim öncesinde sosyal yardımlara yaptığı rekor mali harcamalara rağmen yenilgiye her zamankinden daha yakın olduğunu söylüyor.

"Kılıçdaroğlu kazanabilir mi emin değilim"

Türkiye'de yaşayan yazar ve siyasi analist Birol Başkan da 'Kılıçdaroğlu, kutuplaştırıcı bir figür olan ve seçmen tabanını konsolide etme konusunda bir savaşçı olan Erdoğan'ın tam tersi imaj çiziyor. Kılıçdaroğlu çok daha devlet adamı gibi görünüyor. Kendilerine oy vermeyenleri birleştirmeye ve onlara ulaşmaya çalışıyor. Bu onun sihri ve Türkiye'de bunu yapmak çok zor. Kazanacağından emin değilim ama Kılıçdaroğlu doğru zamanda doğru karakter' dedi."

KAYNAK: HABER7

 

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