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Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say Bursa’da öğrencilerle sahne aldı

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Bursa’da öğrencilerle sahne alarak müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 22:20
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say Bursa’da öğrencilerle sahne aldı

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Bursa’da öğrencilerle sahne alarak müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.



Özel Altınşehir Okulları tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Fazıl Say konserine öğrenci ve velileri katıldı. Dünyaca ünlü piyanistin hayatının anlatılmasıyla başlayan programda Fazıl Say sahneye alkışlarla çıktı. Seyircilere kısa bir selamlama konuşması yapan Say, “Özel Altınşehir Okullarının bu gecesinde yaklaşık bir saat sizlerle olacağız. Ben size çalacağım eserleri tek tek anlatacağım. İlk çalacağım eser İzmir Süiti adındaki 7 küçük bölümden oluşan bir çalışma. Herkese iyi dinlemeler” dedi.



Fazıl Say birbirinden değerli eserlerini müzikseverlere çalarak unutulmaz bir gece yaşattı. Ayrıca Fazıl Say’a sahnede okulun öğrencileri de eşlik etti.



Özel Altınşehir Okulları Kurucusu Umut Gökçe, konser öncesi yaptığı açıklamada, “Özel Altınşehir Okulları olarak dünyaca ünlü piyanistimiz Fazıl Say’ı ağırlıyoruz. Bu okulumuz için çok gurur verici bir durum. Özel okul olarak böyle bir sanatçıyı ağırlamak onu vericidir. Veli ve öğrencilerimize özel bir konser düzenliyoruz” diye konuştu. Okulun kuruluşundan bu yana eğitim felsefelerinin olduğunu dile getiren Gökçe, “Biz öğrencilerimizi akademik başarılarla boğmuyoruz. Akademik başarı ilk sırada ama öğrencilerimiz sanatla, müzikle, sporla ilgilenen bireyler olarak yetişiyorlar. Dolayısıyla Fazıl Say’ı getirerek biz bunu taçlandırdık. Fazıl Say okulumuza gelmeden menajerleri aracılığı ile çok iyi araştırdı ve ondan sonra karar verdi. 100 öğrencimizde Fazıl Say’a sahnede eşlik edecek” dedi.



Bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirten Gökçe, bin 600 kişinin Fazıl Say’ı dinleyeceğini ifade ederek, “Bursa’nın en büyük salonu burası daha büyük bir yer olmasını arzu ederdik. Dışarıdan insanlara da açmak isterdik ama sadece velilerimizi ve öğrencilerimizi alabildik” diyerek sözlerini noktaladı.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 22:20
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