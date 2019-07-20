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Dünyaca ünlü otomotiv devi, 100 bine yakın aracını geri çağırdı!

Çin Kalite Gözlem, İzleme ve Karantina İdaresi, Japon otomotiv şirketi Honda’nın Çinli ortağı Guangqi Honda Automobile Co'nun, 94 bin 680 aracı hava yastıklarındaki kusur nedeniyle geri çağırdığını açıkladı

20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:28
Dünyaca ünlü otomotiv devi, 100 bine yakın aracını geri çağırdı!

Japon otomotiv şirketi Honda’nın Çinli ortağı Guangqi Honda Automobile Co (GAC Group), Çin’deki 94 bin 680 aracını hava yastıklarındaki kusur nedeniyle geri çağırdı.

Parçalar ücretsiz değişecek

Geri çağırma işlemi pazartesi başlayacak ve 11 Kasım 2002 ile 27 Haziran 2015 tarihleri arasında üretilen Fit, City, Accord, Odyssey ve Everus S1 modelleriyle, 5 Temmuz 2012 ile 1 Mart 2013 arasında ithal edilen Fit Hybrid sedan model araçları kapsayacak. Araçların kusurlu parçaları ücretsiz değiştirilecek.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:28
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