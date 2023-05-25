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Ekonomi Dünyaca ünlü milyarderden şok eden altın tahmini! Bu sözleri duyan yatırımcı ne yapacağını şaşıracak
Ekonomi

Dünyaca ünlü milyarderden şok eden altın tahmini! Bu sözleri duyan yatırımcı ne yapacağını şaşıracak

Yeniakit Publisher
2023-05-25 19:24:00 -
Dünyaca ünlü milyarderden şok eden altın tahmini! Bu sözleri duyan yatırımcı ne yapacağını şaşıracak

MicroStrategy’nin kurucu ortağı ve tanınan kripto para milyarderi Michael Saylor, altının uzun vadede yatırımcıya kaybettireceğini söyledi.

MicroStrategy’nin kurucu ortağı ve tanınan kripto para milyarderi Michael Saylor, uzun vadede altın’ın yerini alabilecek bir coin’den bahsetti.

Michael Saylor’a göre altın ‘başarısız’ olacak

Yakın bir tarihte Kitco’ya konuşan Michael Saylor, Bitcoin’in sarı metale göre daha üstün özelliklere sahip olduğunu söyledi. Eski MicroStrategy CEO’suna göre, “Bitcoin altının dijital sentetik halefidir. Altına göre daha hızlı değer kazanacak. Altın iflas edecek. Sonunda insanlar tüm altınlarını satıp Bitcoin alacaklar.”

MicroStrategy, Ağustos 2020’den bu yana düzenli olarak Bitcoin satın alıyor. Saylor, o zamandan beri Bitcoin’in fiyatındaki değerlenme göz önüne alındığında şirketin yatırımlarının karşılığını aldığını söylüyor.

Kaynak: Kriptokoin
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