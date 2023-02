Dünyaca ünlü milyarder ilan etti: Yatırımları işaret etti !George Soros Elon Musk’ın Tesla hissesini alıyor

Elon Musk’ın dünyaca ünlü elektrikli otomobil firması Tesla’nın hisseleri geçtiğimiz yıl büyük bir çöküş sürecindeydi. Ancak milyarder yatırımcı George Soros Tesla hisselerinde değer görmüş gibi gözüküyor. MarketWatch’un haberine göre Soros geçtiğimiz yılın sonunda diğer değeri düşük hisse senetleriyle birlikte elektrikli araç devinin hisselerini de portföyüne kattı.

Soros Fon Yönetimi firması geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde 242.399 Tesla hissesini portföyüne kattığını açıkladı. Tesla’daki pozisyonunu %270 artıran Soros’un portföyünde elektrikli araç devinin toplam 332.046 hissesi bulunuyor. Fon yönetimi firmasının pazartesi günü yaptığı bilanço açıklamasının ardından Tesla hisseleri %0,2 yükseldi.

Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre, milyarder yatırımcının Tesla hamlesi, Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması sonrasında birçok analistin hayal kırıklığına uğramasıyla aynı döneme denk geldi. Wall Street çevreleri Twitter’ın satın alınmasını Tesla için olumsuz bir gelişme olarak gördü. Twitter’daki gelişmelerin elektrikli araç piyasasında büyük bir rekabete hazırlanan Tesla’da dikkat dağınıklığına yol açabileceği eleştirileri yükseldi.

Ancak Tesla hisseleri ve Musk, Soros’un radarına farklı yatırımlar üzerinden de girdi. Dünyanın en önemli teknoloji fonlarından biri olan ve portföyündeki en önemli yatırım tercihi Tesla olan Cathie Wood’un Ark Innovation ETF’si 2022 yılında sert düşüşlere maruz kalmıştı. Dördüncü çeyrekte Soros 500.000 adet Ark Innovation hissesi satın aldı.

Soros teknoloji hisselerine olan yatırımlarını artırırken bir yandan da sosyal medya platformlarındaki pozisyonlarından da çıktı. Milyarderin fon yönetimi şirketinin raporuna göre Soros, video konferans uygulaması Zoom’daki hisselerini sattı.

Ünlü milyarder zor durumdaki şirketlere yaptığı yatırımlarla dikkat çekti.

Fitness bisikleti üreticisi Peloton’un 83 milyon hissesini satın alan Soros’un fonu şirketteki pozisyonunu %370 artırdı. Peloton pandemi sürecinde en çok yükselen hisse senetleri arasında yer alıyor.

Soros ikinci el otomobil satış firması Caravana ve araç paylaşım uygulaması Lyft’teki hisse senetlerini de 83 milyonun üzerine çıkardı. Bu iki hisse geçtiğimiz haftaki bilanço raporlarının ardından büyük darbe almıştı. Soros’un bir diğer araç paylaşım uygulaması Uber’deki pozisyonlarını da artırdığı görüldü.

Ünlü milyardersin kripto alanındaki yatırımları da dikkat çekti. Riskten kaçan yatırımcıların sektörden uzaklaşmasının ardından Soros’un kripto yatırımlarını artırdığı görüldü. Soros’un fonu Marathon Digital’ın yaklaşık 40 milyon hissesini, Block’un 17,2 milyon hissesini portföyüne kattı. Fon kripto dostu banka Silvergate Capital’dan düşük miktarda hisse satın alırken MicroStrategy’deki pozisyonunu da destekledi.

Fonun bilanço bildiriminde Soros’un Capital One Financial, Citigroup ve Discover Financial gibi finans firmalarında yeni pozisyonlar açtığı da görüldü. Soros’un otomotiv yatırımlarına bakıldığında ise Ford Motor hisselerini %6,4 artırarak 83 milyon hisseye getirdiği ve General Motors’dan 500.000 adet hisse satın aldığı görülüyor.

Soros’un fonu, el becerisi ürünlerin internetten satış platformu Etsy’deki ve medya devi Walt Disney’deki pozisyonlarını daralttığı da görüldü.