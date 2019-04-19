Dünyaca ünlü Lübnanlı Violinist Hanine, ‘Evos Angels’ için sahne alacak

Evos Angels tarafından düzenlenecek “Dijital Dünyanın Enleri” Ödülleri’nde medya, sanat ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra dünyaca ünlü violinist Hanine de sahne alacak.

Dijital dergi Evos Angels tarafından bu yıl 7.defa düzenlenecek olan “Dijital Dünyanın Enleri” Ödülleri, 22 Nisan 2019 Pazartesi günü sahiplerini bulacak. Evren Yaşlak ve Evrim Yaşlak kardeşlerin sahipliğinde İstanbul’da bir otelde düzenlenecek gecede halka açık oylama ile 1 milyondan fazla kişinin katılımıyla 80 kategoride Dijital Dünyanın Enleri seçilecek. Medya, sanat ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin de katılacağı gecede dünyaca ünlü violinist Hanine de sahne alacak. Gecede Türkiye’nin önde gelen mankenlerinin katılımıyla İşrak By Zancel Büyük Türkiyem Defilesi davetlilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Dijital dünyada en çok takip edilen kişilerin ödül aldığı törende bu sene 80 farklı kategoride ödül verilecek. Sunuculuğunu magazin yorumcusu Bircan Bali ve ünlü tiyatro oyuncusu Mehmet Çepiç tarafından yapılacak Dijital Dünyanın Enleri Ödülleri, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda 1 milyonun üzerinde kişinin dijitaldunyaninenleri.com sitesi üzerinden yaptığı oylama sonuçları ile sahiplerini bulacak.

Hanine Konseri ve Büyük Türkiyem Defilesi

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin en büyük karma defilelerine imza atan Evos Angels Dijital Dergisi, bu sene İşrak By Zancel markasının 3 ay boyunca büyük titizlikle hazırladığı kreasyonlarıyla davetlilerin karşısına çıkacak. Sema Şimşek, Yağmur Ayaz ve Seviye İkbal gibi tescilli 30 model ile hazırlanan defile geceye damgasını vuracak. Koreografisini büyük bir titizlikle hazırlayan ünlü koreografist Asil Çağıl imzası taşıyacak. Gecenin tüm kareleri Media Studio, Özkan Aydoğanoğlu, Levent Çekiç tarafından koordine edilecek. Gecede bir Evos Angels klasiği haline konserler ve sahne şovları da yer alacak. Trion Stage gecede eşsiz biz müzik şöleni sunarken dünyaca ünlü Lübnanlı violinist Hanine gecede sahne alacak.