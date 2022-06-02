Dünyaca ünlü kuruluştan, birilerini kudurtacak "Türkiye" açıklaması
Türkiye'nin ilk çeyrek büyüme rakamları beklentileri yükseltti. JPMorgan, Türkiye'nin 2022 yılında yüzde 3,2 olan büyüme tahminini yüzde 3,7'ye çıkardı.
Türkiye'nin ilk çeyrek büyüme rakamları, beklentileri yükseltti. JPMorgan, Türkiye'nin 2022 yılında yüzde 3,2 olan büyüme tahminini yüzde 3,7'ye çıkardı.
İlk çeyrekte büyümenin temel yönlendiricinin özel tüketim olduğunu, özel tüketimin yıllık bazda yüzde 19,3 arttığını ve büyümeye 11,6 puan katkı verdiğini belirten JPMorgan, net ihracat 3,5 puan katkı verirken, stoklarda azalmanın büyümeye 8,1 puan negatif etki yaptığını ifade etti.
JPMorgan, ivme kaybı beklentilerine rağmen 2022 yılının tamamı için GSYH büyüme tahminini yüzde 3,2'den yüzde 3,7'ye çıkardı.